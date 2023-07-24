陸生團搞統戰？ 綠心虛無膽

馬英九基金會邀請來台交流的陸生團，昨天結束在台參訪行程。受到疫情與民進黨執政不承認九二共識的影響，兩岸交流互訪停滯，甚而隔閡相互敵視，出現兵凶戰危緊張狀況。有鑑於此，馬英九振臂高呼正視「九二共識」，兩岸應避免戰禍發生，並發起兩岸青年學子互訪交流。馬前總統真是一片苦心，為維護兩岸和平盡個人之力。

一次兩岸青年的互訪交流不可能收立即成效，但至少是個開端；也讓兩岸人民知道，不必因政客挑起仇恨，製造兩岸矛盾而訴諸戰爭。馬英九展現高度，直接以行動訴諸兩岸人民，藉兩岸青年交流互訪來化解戰爭威脅。

來台的陸生團不僅在校園內交流座談與台灣學子相互認識，更藉指標企業參訪、名勝景點旅遊或行程中對台灣社會的觀察，加深其對台灣的印象。希望在參訪結束之際，能知道他們的心得與建議。另方面，參訪交流是雙向的，希望台灣學子也能從交流中得到收穫。

有名陸生在受訪時說兩岸是同根同源，卻被民進黨民代斥為「統戰團」；如此指控無稽也失禮，凸顯民進黨平時「抗中保台」喊得大聲，實際上卻是心虛無膽，對台灣民主自由沒信心，才會怕被人家統戰。