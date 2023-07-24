大器難嗎 盼侯韓以藺廉為師

前天聯合報黑白集「大器很難嗎？」談及韓國瑜和侯友宜最近「忽冷忽熱」的互動，深中肯綮。本人狗尾續貂，略述淺見。

從韓與侯最近的互動，本人想起了藺相如和廉頗的故事。正因為藺相如的相忍為國，不計前嫌；廉頗的知過能改，負荊請罪；兩人的「將相和」，才保住了趙國的安全，而使秦王不敢窺伺。

以歷史為鑑，本人強烈建議，韓、侯二人，都應以藺、廉為師，效法他們的大器。韓國瑜就做個相忍爲國、不念舊惡的藺相如；侯友宜就權做知過能改，負荊請罪的廉頗。因爲，或許這樣，才能有力防制賴某的進逼，柯Ｐ的分化和阿銘的眈眈，也或許才能挽國民黨狂瀾之既倒。

所謂大器，就是智慧和氣度相結合的結果。智慧讓人分辨敵我，明白鷸蚌相爭、唇亡齒寒；氣度，則是讓人知道揖讓而升和過則勿憚改的道理。

一直以來，國民黨最欠缺的就是這種大器。如今，大敵當前，深盼韓、侯以歷史教訓為戒，知道合者兩利、分則兩害的道理；兩人同心，其利斷金，或能使侯之民調從泥淖中一躍而起、拔得頭籌，不勝引領期盼。

欣見侯友宜在國民黨召開全代會之際，先到達會場大門口等候韓國瑜抵達，並上前熱情擁抱，指出「四年前選舉過程中他做得不夠多，真的非常抱歉」，首先展現誠意與「大器」；而韓國瑜也很「大器」的喊出「一定要在國民黨總統候選人侯友宜領導下，下架民進黨」。此一感人場面，自然可凝聚國民黨的團結向心。