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翻轉民調 侯速擘劃國政藍圖

聯合報／ 聞博／大學教師（高雄市）
2024總統參選人，左起分別為民進黨主席賴清德、新北市長侯友宜以及民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
2024總統參選人，左起分別為民進黨主席賴清德、新北市長侯友宜以及民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

目前為止，三黨總統參選人並沒有給人民完整願景論述，國人的感受是國家未來一團亂，不知前途在何方。國民黨全代會落幕後，侯友宜「定於一尊」，想要翻轉民調，應盡速提出國政藍圖，彰顯自己比柯文哲與賴清德有能力引領國家未來發展。

二○一二年，蔡英文提出「十年政綱」與馬英九的「黃金十年」抗衡；蔡雖敗，但十年政綱令人感動，證明台灣有能力「選賢與能」辦好民主選舉。可惜蔡總統並沒有與時俱進修正，來訴求二○一六與二○二○總統大選，在野的國民黨竟也無論述；沒有國政藍圖，台灣民主正在墮落，當然更看不見政黨政治讓台灣人民安居樂業。

二○二四總統大選三位參選人，亦怠惰而沒有提出國政大綱或願景藍圖。資訊公開透明，網路可搜尋到許多國家的願景規畫，都可做為台灣參考借鏡。鄰近國家越南、菲律賓經濟都在急速發展，在未來不無可能趕上台灣；原因無他，這兩國家有願景規畫，讓人民有所依循，齊心共謀國家發展。

侯友宜應召集國民黨智庫，在短期間擘劃、給台灣人民有前瞻希望且定位清楚的發展願景藍圖，證明有能力帶領台灣走出困境，迎向美好明天。

願景 國民黨 台灣人

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