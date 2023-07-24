拚勝選 藍營沒本錢鬆口氣

七月廿三日國民黨全代會，在短短的五分鐘內就以「全體起立」通過提名侯友宜代表國民黨參選總統；禿子、燕子與漢子合體，更營造了藍營求勝的氣勢，很多藍營支持者肩上的壓力好像輕了不少！但事實上，二○二四大選並不輕鬆，藍營根本沒有鬆口氣的本錢。

首先，挺郭的全代會代表沒有出席，郭台銘也在這一天赴花蓮，意味著挺郭派並未納入「團結」陣營中；未來這半年如果沒辦法說服郭台銘輸誠，就必須記取二○二○郭台銘擾亂韓國瑜選情的教訓。

其次，對柯文哲來說，最佳策略就是攻擊執政黨，搶到政策話語權、主導在野氣勢、創造民眾黨立委最高席次，以形成未來國會中關鍵的第三大黨。民眾黨雖然無法跨過濁水溪，可是只要不斷在議題上創造聲量，對民眾黨來說就是最佳的助選。因此，侯友宜團隊若是想要民調往上抬升，就要有創造議題的能量，否則若非受到綠營網軍的側翼攻擊，就只能看著柯Ｐ在媒體上說三道四，自己卻無法吸引更多年輕世代的注意與討論。

再者，攻擊可以說是大選的最佳策略，賴清德到現在還是領先、有卅％以上的支持率，這就是綠營的基本票。二○二二年地方選舉，民眾對民進黨最大的不滿就是荒腔走板的施政，還有不滿論文抄襲「全黨挺一人」，全然失信於民；因此票投在野黨，給了蔡政府一次重重的教訓。

如今，侯友宜既然在烏龍的「餵藥案」獲得平反，除了從這段期間的傷害全面反擊之外，更要讓造謠生事的綠委、政客與賴清德，為他們的不當發言與誤導付出代價；接著還應針對蔡執政這七年多來的種種缺失作重磅與系列性的反攻，讓選民看到執政黨的錯誤、顢頇及傲慢的施政內容，帶領藍營用真正的政策牛肉來說服全民。

「在野大聯盟」不是不可行，可是從郭董與柯Ｐ是各有盤算，國民黨內同樣也各有算盤，所謂「團結」都只是當著大家面喊喊，心裡又是怎麼想的呢？侯友宜既然已向韓國瑜道歉，且韓也釋出了善意出席全代會，侯團隊就該善用這股氣勢創造出自己的勝選模式。在野大聯盟最後能否成型，關鍵還是在侯能否融合在野，進而成為盟主領導在野。自助才有人助，才有可能集合眾力扳倒執政黨，達到政黨輪替的目標。

侯友宜既然引用韓國瑜的名言「莫忘世上苦人多」、把民眾的苦放在心上，代表他願意承接韓國瑜的棒子。面對如此艱困的選情，侯要真正地學韓走向民眾、探求民瘼，莫再讓全民扼腕了！