請勿汙名聽障者開車能力

日昨發生年近七旬聽障計程車司機撞死女性路人事件，引來家屬痛批與網民酸言「聽障竟能開車？」並強烈質疑交通部怎麼能讓不適任駕駛上路？形同政策殺人。

筆者曾是車禍罹難者家屬，喪親之痛逾恆，感同身受。受難家屬有權提出任何疑慮，尋求肇事原因；然而諸眾網民，卻一面倒追究「聽障怎能開車？」

蘇洵《辨奸論》曰：「事有必至，理有固然。」聽障者能否開車？筆者即是貨真價實重度聽障，且領取汽車駕照已逾四十載，並曾以汽車為交通工具擔任業務員多年，具備資格說解真相：聽障者音聲聽力雖比不上耳聰者，但觀察眼力卻比耳聰者敏銳甚多。上路駕駛時偏重依賴何者？

即使同是聽障社群，原因來源卻有先天性與後天性之別，上述「觀察眼力卻比耳聰者敏銳甚多」之說，專指先天性聽障者。生命總會尋覓向陽出口，先天性聽障者自幼因受環境使然，成長過程必須依賴視覺接觸世界，久之成習，習而自然，後天性聽障者則缺乏如此訓練養成。先天性聽障者因一路如此成長，譬如或多或少養成看唇讀話能力，故晚年社交生活與早年無異、自適自在；後天性聽障者則因成長過程前後差異，譬如喪失接聽電話能力，晚年社交圈子嚴重萎縮，故抑鬱難終。

猶記多少次，我被耳聰者揶揄「戴助聽器怎還聽不清楚？」為何你們明知義肢非真腿，卻不能理解助聽器無法取代真耳朵？請先瞭解他國聽障社群能否開車，再信口開河。還記得鄭豐喜名著《汪洋中的一條船》的故事內容嗎？當時大學聯招，即使考生成績優異，許多學校科系招生仍然拒絕肢障、視障等入學，符合公平正義嗎？請勿再次戕害聽障社群的基本人權，推回痛苦深淵。

建議交通部列出數據教育大眾，聽障者與耳聰者發生交通事故之比例，孰高孰低？還給聽障社群清白。