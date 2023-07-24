預防為重 建構心理諮商網

聯合報報導《精神衛生法》將於明年底上路，精障何去何從？據衛福部統計，我國因精神相關疾病就診人數多達二九三萬人；以我國二千三百多萬人口而言，國人心理障礙的比例嚴重偏高。可惜國人熱中政治新聞，未察覺此社會現象之嚴重性；長此以往必影響社會良性的發展，斲傷下一代的成長。

人生不如意事十之八九，每個人成長過程皆會面對各種難題，過往皆由父母或學校輔導室提供指導性的意見；但心理問題只有自己最瞭解，唯有自己解決問題才是根本之道。心理學者咸信，人本身有能力去解決自己的困難，稱為「非指導性輔導」，也就是「心理諮商」或「個案中心治療」。

心理諮商師以同理心及真誠關懷，營造信任與融洽的氛圍，由案主爬梳自己的想法、理出問題的癥結，自己解決問題；因此解決國人精神疾病問題應由心理諮商開始，除非與大腦內分泌有關而影響生理、心理的發展，才需送醫院精神科診療。

台灣的精神疾病治療，偏重於末端精神科醫師及臨床心理師的診療，卻疏忽早期心理健康的維護和預防心理問題發生。在少子化的核心家庭中，父母忙於生計，孩子的心事誰知道？學校輔導室人員編制少，很難深入瞭解學生問題，致青少年問題層出不窮，因此強化心理諮商的功能刻不容緩。

美國前總統川普於任內宣布投入一百億美元預算於心理衛生，特別著重在社區心理諮商，提高社區心理衛生中心的涵蓋率，以國安層級進行跨部會整合，有效處理美國心理衛生的危機，其作法值得台灣深思與參考。

因應國人精神疾病好發的嚴重性，筆者誠摯建議：一、心理諮商納入健保。專辦心理問題預防，並讓心理諮商在地化，個案就近尋求心理諮商。二、諮商融入教學。我國現階段師資養成，皆著墨於問題學生的探討與輔導，缺乏心理諮商的課程；為協助學生自行解決問題，建議在師資養成課程增加心理諮商技巧，一般教師進修研習則增加心理諮商課程。三、親職教育的配合。親師合作，孩子會更好；除了教師外，父母瞭解諮商技巧，傾聽孩子的心聲，關注孩子的行為，孩子的心理自然健康。

預防重於治療，透過心理諮商早期發現心理問題，找出問題的癥結，方能有效解決心理問題，建構心理諮商網實為當務之急。