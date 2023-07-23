誰在製造不實資訊？ 不能忽略的科技因素

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台灣自2018年選舉到2023年COVID-19疫情解除警報前，虛假訊息引發的各種效應，受到台灣民眾高度關注。雖說人類生活中，本就存在虛假、欺騙與謠言，並不是什麼新鮮事。然而，數位網路時代來臨後，人們快速轉移到網路上消費、搜尋和選擇資訊。欺騙和不實謠言因此得到網路科技助力，製造出難以收拾的局面。想要根本性解決，絕對不是容易的事。

在跨過千禧年的21世紀初期，先進的網路科技，是人類社會罕見的驚艷。2001年時，美國發生911雙子星恐怖攻擊事件，全世界都想獲得更多訊息，大批流量湧入各大新聞媒體網站，造成新聞網站癱瘓。當時在搜尋引擎市場佔有一席之地的Google，意識到新聞媒體的網路建置竟然如此脆弱，接著便在Google首頁上，為這場災難展開史無前例的資訊服務。

這真是人間美談！科技為求人類福祉，提供無私的服務。幾年後誕生的臉書（已改名為Meta），創造不受空間拘束的人際互動，減少世間的冷漠與疏離。人間仿如地球村，世界是平的。

不料，不到20年的時間裡，科技平台卻成為不實訊息傳播的管道。假訊息隨著email信箱全球流竄；不實的虛假網站模仿真實的新聞網站，竟能出現在Google的搜尋引擎中；臉書、Line等社群平台，更成為大量不實訊息寄生的溫床。原本受到讚揚的科技公司，頓時成為全球問責的對象。

如果沒有科技助力，假訊息不致有如此強大的顛覆性。太多的假訊息來自軟體生產的機器人帳號，可以按讚、分享，像似活生生的人類。難以估計、抓不勝抓的機器人帳號，肆意傳播不實資訊，破壞資訊生態的平衡。

隨著電腦科技發展，深度造假藉著機器學習，創造和近似真實的虛假圖像、聲音和影片。不但可以進行政治操弄，也能形成金融詐欺。這項科技的前提是必須有大量的照片和影片，以致影劇名人和政治人物等公眾人物，便成為造假的主要目標。

此外，由於社群平台上的各式訊息，不必像傳統新聞般呈現平衡觀點，或是探討多元意見，因此形成速度更快的傳播效果。更要命的是，當代的資訊接收大量轉移到手機上。不少人已有手機「癮」，不自覺便打開通訊軟體、登入社群媒體接收資訊。使用者不可能有時間查證，甚至在自己尚未閱讀時就分享出去，更助長假訊息傳遞。

在訊息傳播不平衡的時代，我們必須了解，是什麼樣的機制，使得某些特定的資訊，可以更快出現在使用者眼前？重點即在於平台的演算法，已經對對言論自由市場最大的威脅。平台使用演算法掌握傳播內容的優先次序，假訊息藉著演算法造成病毒傳播，形成不同的同溫層，都是拜網路科技導致。科技平台本身也因為使用演算法，獲得盤據網路的權力，人們實須思考如何回應。

除了社群媒體等平台演算法的運作外，平台科技自動化的獲利機制，更是助長假訊息有利可圖。Google開發的網路廣告機制可為全民所用，虛假網站結合臉書平台投放吸睛的假訊息，吸引使用者連結上網創造流量，並使用Google的AdSense廣告機制獲利。假訊息還能連結廣告系統，藉由第三方技術，以便與更多的使用者連結的假新聞網站。這樣的手法，同樣在國內出現。

如果偏見可以賣錢，不真實的訊息可以更快搶到眼球。我們就必須進一步探討，平台科技是否讓假訊息有機可乘？平台科技是否也因假訊息的傳播而獲利？這些都是要嚴肅對待的問題。

為了防堵假訊息，政府祭出不同法律與罰則，卻難見成效。涉及政治的不實訊息，不但難以查證，也有言論自由的成份在內。台灣若能從科技入手，可以減少言論檢查的敏感性，或許更能有效遏止不實訊息對民主社會的危害。