名家縱論／失言變糗聞 要怕但別太怕

四位想角逐總統大位的參選人，常聚焦在新聞閃光燈下，言行談笑都成媒體焦點，任何枝微末節，都可能演繹成大新聞。

柯文哲訪美返台，第一場政大活動就冒出「低薪科系要縮編」的爭議，讓人回想起他以前說的「讀醫是一流，讀工二流，讀藝術不入流」的歧視，事後澄清是「複雜問題簡單答」的結果。「重啟服貿談判」、「漁民不要釣魚台」，每天機敏答題是柯的優勢，但慣性地出爾反爾，是非對錯抛諸腦後。類似失言糗聞還是會像地鼠樣不停冒出來。

糗聞是指一些失誤、失言、失態，因為不符合場合或政治不正確，造成出乎意料的效果。政客這種失言，通常被稱為政治糗聞（political gaffes）。不但損及顏面，甚至帶來負評，導致人設崩壞。因為有娛樂效果，往往受到媒體關注，福斯新聞和彭博社還闢專題報導。

被媒體稱為「糗聞大師」的總統拜登，發生糗事常造成國際話題。他在祝副總統賀錦麗生日快樂時，稱她是一位「偉大的總統」。在華沙演說，反對俄羅斯入侵烏克蘭時，隨口說出，「天啊，此人（普亭）不能繼續掌權」！由於語帶威脅，引起全球震撼。

韓國總統尹錫悅曾私下告訴幕僚：「如果那群臭崽子（美國國會議員）在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」影片上傳YouTube，瞬間兩百萬人次關注。

糗聞看似意味簡單的錯誤，只要發生，也受到媒體和選民矚目和評價。有些小事無關道德倫理，有些大大反映出糗人的人格或政治立場。

糗聞也在這次總統選舉中，占了中心位置。但是每個政治人物的糗事，會因為人際傳播和大眾傳播的解讀不同，造成不同公共輿論。有人受傷，有人全身而退，因為選民不在乎。

賴清德在馬路上總是很忙，不是需要當醫師救人，就是巧遇學生盛讚民進黨政策。這種事例太多，就引起刻意操弄之譏。而出身醫師，卻用「精神分裂」形容國民黨的國家認同，也成了糗聞。

郭台銘從ＡＩ產業談到能源政策，從「三加一政策」談到學歷通膨，都是國政大問題，但ＡＩ延伸到「八萬機器人對戰解放軍」，就太過激越。核能政策談到「一縣市一核電站」，也凸顯草率。

侯友宜四十年保家衛國形象，但媒體從他身上帶不出更多動人故事，連支持他的王令麟都說，「聽到他的講話，他真是不會講話！一點都不會譁眾取寵，這是他最大的缺點，也是他腳踏實地的優點」。會不會從「好好做代誌」變成「好好說故事」，還待觀察。

不過網路時代，聲量至上，「言少必失」，有時寧可多說多錯。選舉是政治人物面臨檢驗的時刻，失言會暴露缺點，難免扣分。然而大膽面對，即使出糗，也贏了聲量，認個錯，未必丟票。

美國研究顯示，選民發現糗聞竟然在政治進程中，扮演重要政治角色，非常失望。殊不知「形象政治」的意義已被翻轉，社群媒體加快政治選舉的節奏；有些糗聞小事，反而呈現了普羅大眾期望的候選人形象和真實人格面貌。西諺「甲之熊掌，乙之砒霜」，就是這種反差，有些缺點在他人眼裡，反而是正向強化。

缺乏政黨資源的參選人，難免要多驚人之語，以吸引聲量和媒體報導，就像街頭流浪狗，不比家犬，每一口飯都要靠自己掙來。但是有政黨奧援的參選人也別忘了，失言出糗雖然違反政治常理，但容易受到高度關注，媒體還會大篇幅報導。「不說不錯」才是最大的風險。而且，歷練嘗試多，「良率」多少也會進步吧。（作者為政大傳播學院教授）