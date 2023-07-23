紐乳衝擊 政府對策何在

紐西蘭牛乳進口於二○二五年將邁入零關稅，由於紐西蘭乳製品品質佳，價格卻較台產乳製品便宜甚多，自然會對國內乳業造成極大壓力。

台紐係於二○一三年簽署「紐西蘭與台澎金馬個別關稅領域經濟合作協定」，針對敏感產品採分期降稅降低衝擊（十二年內降到零關稅）。政府屢以加入區域經貿合作組織為由，開放對健康有極大風險的食品進口，例如含瘦肉精的美牛豬、有核輻射風險的日本食品、有狂牛症風險的加拿大全齡牛，又對日本計畫將核廢水注海保持低調，加上信誓旦旦嚴格把關也跳票，不能老是畫大餅愚弄百姓。

紐西蘭是農業出口大國，農業生產具規模經濟優勢，加以零關稅優惠，當初外界即憂心衝擊國內農業；政府宣稱紐西蘭位於南半球，農產品產季恰好與台灣相反，可避免台灣農業受到衝擊；且其對台主要出口農產品將有進一步降價空間，可增進消費者福利。

事實上，政府曾試算台紐ＦＴＡ通過後，可能造成農業減少卅五億元產值。當初政府評估紐國增加的液態乳量僅替代澳洲產品，對我國產業影響有限，政府將會積極輔導國內酪農經營；若有產業受到進口影響，政府也會利用「農產品受進口損害救助基金」採取必要救助措施。針對部分酪農業者擔心生產鮮乳被保久乳取代，政府也承諾會穩定產銷及價格，維持國產鮮乳自給率於九成以上，並持續推廣鮮乳標章及輔導鮮乳業者導入ＣＡＳ驗證制度。

據統計，目前台紐農產品貿易逆差達十九點四億美元。近日，國內酪農業者表示酪農生產成本遠高於紐西蘭，兩年後紐西蘭牛乳零關稅後，將更衝擊本土牛乳競爭力，盼農委會協助解決乳源過剩問題，或提出離牧補償方案。然而，國外乳品具價格優勢，致國內消費者及加工、烘焙業者基於成本考量，多不會採用國產牛乳，目前國內乳業消費仍以飲用鮮乳為主；加以國產鮮乳市場已趨近飽和，國內酪農的飼養效率和乳品質未有提昇。不禁讓人想問，十年來政府在輔導酪農、因應紐西蘭乳品進口衝擊上，究竟有何成果？

目前酪農轉型的進度仍趕不上後年零關稅帶來的衝擊，農政單位除應針對十年來在政策及執行面上的缺失和不足，諸如獎勵離牧措施、促進產業轉型升級、產品客製化及多樣化、提高消費者對國產品牌的忠誠度、環境設施改善等進行檢討，亦應積極推動離牧措施，並全力協助有心經營的酪農戶創造產品價值差異化。

在面對低價且品質不差的進口鮮乳大量輸入時，如何賦予國產鮮乳「價錢外的價值」才是抗衡關鍵；賦予國產鮮乳更深層的價值，才可增加消費者購買意願。