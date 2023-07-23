首起國民法官參審的啟示

新北地院完成首起國民法官參與審判的案件，為司改立下重要里程碑；但其中仍有諸多問題，值得思考。

在今年正式實施《國民法官法》的前三年，乃以故意犯罪因而發生死亡結果者為適用範圍，因此適用屬強制，就算被告認罪，也一樣得由三位法官與六位國民法官所組成的合議庭審理。惟依國民法官法第六條第一項第四款，若被告為有罪陳述，且「依案件情節，認不行國民參與審判為適當」，法院仍可裁定改依通常程序；只是適不適合的標準何在，實委諸於司法者的內在意志。

至於為保證國民法官的獨立性，國民法官法亦規定嚴謹的選任程序，並藉由檢察官與辯護人，對候選國民法官詢問來選出具公正性的國民法官。而因國民法官法第廿五條第一項，以保護候選者個資為由，明文規定選任程序不公開，自也無從檢驗。

「國民法官」審理對象雖都屬重罪，但若此類案件於犯罪事實並無爭議，所爭者乃在於行為時是否有「完全責任能力」，就須依賴精神鑑定來判斷。惟依《刑事訴訟法》第一九八條，能委請鑑定者，僅限法官與檢察官，被告無自行委請鑑定之權；故若於偵查中，檢察官未送精神鑑定，或已委請但被告方有質疑，仍得向法院聲請另為鑑定，就可能出現相類案件，各法院卻不同調，致有違平等原則。

尤其是精神鑑定不如ＤＮＡ鑑定般高度客觀；若只憑單一鑑定，很難讓生平首次坐上審判席的國民法官判斷。就算刑事訴訟法未明文承認被告方有委任鑑定之權，至少在國民法官法適用的案件，對於再鑑定之聲請，法院仍應採開放態度；只是精神鑑定必耗費時間與司法資源，使審判期間延長，若也用於國民法官參審案件，恐嚴重影響其日常生活與工作。

尤其在面對故意殺人這類重罪，更得面對判死與否的抉擇。而依國民法官法第八十三條第三項，一般量刑採附條件過半決，但死刑之評議，乃採取附條件的三分之二決，即至少六票且包含法官意見。這種票票不等值設計，是否可能使國民法官處於背書地位，亦值觀察。至於新北地院首起案件，因被告自首，且是因長期家暴殺夫，雖可迴避死刑，卻得面臨複雜的量刑問題。

司法院建置的ＡＩ量刑資訊系統，似能讓九位法官方便掌握審酌因素，並能因此迅速為量刑評議以減輕負擔。惟此等量刑系統，除數據量是否足夠龐大外，過往判例是否受嚴格「罪刑相當原則」之檢視，肯定都有疑問，最終恐還是得由審判長適當引導。如何在法律專業輔助與保持國民法官獨立判斷間取得平衡，是未來的重要課題與難題。