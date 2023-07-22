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川普狂言 反透露對台海謹慎

聯合報／ 周德義／政大外交系碩士生（台北市）

美國前總統川普日前直言台灣製造了百分之九十的晶片，把美國人的工作機會都搶走等語，引起國內熱議。川普的言論其實反映美國一貫的對台政策，與個人因素對雙邊關係的有限影響。

首先，川普對於美國是否要出兵保護台灣的模糊態度，就是歷屆美國行政部門致力維護的「戰略模糊」政策，即華盛頓不對防衛台灣做出承諾，因而產生「雙重嚇阻」效果：一方面嚇阻北京動武，另一方面嚇阻台灣走向法理台獨。

川普的言論使民眾困惑，原因在於美國總統拜登已多次口頭承諾將協防台灣。許多分析稱拜登政府已逐漸對台「戰略清晰」化，但若詳閱台灣關係法，就可廣義將拜登的言論視為美國在應付台灣遭受威脅時會採取的「適當行動」。拜登政府從未說明將如何防衛台灣，因此其實仍維持「戰略模糊」，只是試圖在模糊中釋放出嚇阻北京與安撫台灣的清晰訊號。

至於川普批台灣把美國人工作都搶走與對台課稅的言論，除反映其商人背景的個人特質，也是他再戰二○二四美國總統大選的手段。

自一九七九年以來，美國在對台政策上皆依照「一中政策」謹慎行事，以維持台海的脆弱和平。拜登與川普對「戰略模糊」政策的態度差異，反透露出川普比拜登更謹慎處理台海議題。

掌握美國總統的個人特質與決策風格固然重要，但應用到台美關係中，最終無可避免會被長年以來的制度框架制約。

美國 川普 拜登

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