亂軍引勝 藍應記取史例教訓

侯友宜宣布參選總統以來，即使請來「金小刀」，民調依然沒大起色。換侯聲雖轉趨低調，卻未曾銷聲。最近換侯提案胎死腹中，令人肯定。

國民黨泱泱大黨，解嚴後卻不能保持戰果，無法「勝敵而益強」，說到底，問題出在人謀不臧。尤其忘了「上下同欲者勝」的人民心聲，天道一失，逕自高喊團結，卻未見高舉「令民與上同意」大旗，也沒有願景方向，如何號召藍軍支持者歸隊？遑論非綠陣營的整合納編。

如今換侯聲仍時有所聞，究因有人見縫插針，這個要命的魔鬼細節，就是分化技巧能離間成逞的關鍵因素。三個史例，可以證明陣前換將的教訓殷鑑不遠。

第一是戰國時田單復國的故事。齊國戰事一敗塗地，退守莒城、即墨二地。田單得知燕惠王與樂毅曾有「老鼠冤」，趁機散布謠言離間，果然陣前換將結果燕國兵敗山倒。

第二例是秦趙長平之役。強秦打不下廉頗，如法炮製田單經驗，也是分化君將關係；趙王信以為真，改派紙上談兵的趙括。結果趙軍降卒四十萬人慘遭活埋。

第三個例子，楚漢劉項相爭，楚王項羽百戰百勝，漢王劉邦接受陳平建議，分化了項羽唯一謀臣，從此項羽實力走下坡，終於自刎烏江。

歷史總是驚人的相似，不斷的重演。然而重演的不是歷史，而是人在演戲歷史。分化小計能得逞，直白的說，就是彼此心有千千結。

兵聖孫子說：「親而離之」，親尚可離，不親更容易離間分化。廟堂將確定主帥人選，大家在意的不是一黨的家務事，而是誰能帶領台灣人民面對詭譎多變的世局，誰能護持中華民國，確保台灣地區人民生命財產的安全，帶動經濟發展？

侯市長的人格特質值得稱道。他具有時下政治人物少見的堅持：是非、正義、國安、經濟發展，更具有使命必達的罕見執行力，這不就是我們期待的國家領導人的氣質？

陣前換將，將自毀長城，使親者痛而仇者快，對手樂收其成，這就是孫子說的「亂軍引勝」！畢竟沒有制衡，社會就不會進步。台灣人如果猶豫而不覺醒，不知冷靜選出足可承擔憲法保障的中華民國江山，而且能不忘福國利民初心的總統，真的會被政客玩完了！