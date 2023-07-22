連年乾旱 我們需要什麼水政策？

依據一一一年底統計，全台自來水普及率為百分之九十五點三六，帳面數字似乎漂亮，但城鄉仍有不少差距。其中，屏東縣的供水普及率過去廿多年僅為百分之四十三左右，最近雖提升至百分之六十五點五二，仍敬陪全國末座，比花蓮、台東、南投和馬祖都不如。

依據台水公司統計，截至去年十二月底，屏東縣內埔鄉自來水普及率僅百分之七點○二，廿三村有十八村沒有自來水，據稱現已提升至百分之十點二五；鹽埔鄉十二村尚有八村無自來水系統，全鄉供水普及率去年底只有百分之一點七九，目前提升到百分之三點○四；至於里港鄉去年底為百分之一點○九，全縣最低，近期攀升到百分之卅八點四五。儘管有些進展，但縣境許多鄉鎮估計仍有七至九成家戶，並無自來水。

筆者世居屏東縣內埔鄉，至今七代，從未用過自來水。最近連年乾旱，地下水位急遽下降，老家連基本的生活用水都無著落。數十年來，每戶人家都在自家範圍內鑿井抽取地下水使用，但各家室內化糞池久經歲月極可能滲漏造成含水層汙染，我們有無考慮到民眾飲用水的品質？曾經，嘉南地區的地下水含砷，造成嚴重的烏腳病案例。如今，這些沒有供水地區的民眾，政府有無進行病理方面的研究調查？難道他們是等而下之的人民嗎？

過去，屏東地區自來水普及率低落的原因之一，可能是許多地區地下水位甚高，民眾取用容易，致接管意願不高。但一些水圳渠道開挖不當，使原本接近地表豐沛的地下水迅速流失。此外，屏東工業區開闢和內埔的台灣啤酒廠大量抽取地下水，在乾旱季節使鄰近地區地下水不足更為雪上加霜。

聯合國二○三○永續發展目標第六項，特別呼籲各國應致力「為所有人提供水資源衛生及進行永續管理」。氣候變遷所造成明顯的高溫、乾旱問題，已然是國家安全與發展的重大挑戰。應對洪水，台灣或有經驗，但因應乾旱，我們似乎只有「臨渴掘井」？在旱象持續與地下水位不斷下降的關鍵時刻，國家對於「水」的發展與管理，以及偏鄉民眾生活用水，能有什麼永續對策和應急措施？