期待逐大位者的長照政策

弘道老人基金會ＪＩＡ銀響力新聞獎，日前公布今年的得獎者。筆者身為長照家庭子女，照顧失能長輩十多年，非常能同理每則新聞提及高齡長者無助的身心變化；而更多報導談及照顧者日益沉重的壓力，還有社會面對此變局的脆弱，非常令人憂心。

首先，我們的長者立法並沒有準備好，因此中央與地方的資源並未妥善編列與分配。相較日本的長期照護保險制度，我國尚未實施全面的長期照護保險，導致一些長照服務的負擔仍由個人或家庭承擔，對於弱勢老人和低收入家庭將立即造成經濟困境。新聞中多有涉及照顧者貧窮化、身心崩潰，最後採取毀滅式了斷的報導。按聯合報獲獎專題「照顧殺人」統計每年都有十多件，若能從保險的立法面著手，補充「長期照顧服務法」的不足，或可減少悲劇。

另一個隱藏的問題是老人受虐，相對於歐美國家和日本，台灣保護老人被歧視或受虐的法律體系尚不完善。日本的「老人虐待防止法」不止防範老人身心受虐，更包括經濟剝削與權益保障措施。本次參賽作品有相當比例探討歧視老人，例如房東拒絕健康老人承租、小學家長會抗拒校內閒置教室設置日照中心，都是令人痛心的案例。

再者，失智症因醫療手段有限，長照成本高，已被稱為最昂貴的疾病，社會成本遠勝於癌症。面對高齡失智症盛行，美國早有了「國家失智症計畫法案」，韓國與北歐都有相應政策。衛福部在二○一八年即承諾二○二五年達成「失智友善台灣」，並完成三大指標：失智家庭照顧者七成以上獲得支持和訓練，罹患失智症人口七成以上獲診斷及服務，全國民眾百分之七以上對失智有正確認識及友善態度。但如今多數失智患者與照顧者似乎都還在自力救濟階段。

幸好，許多有心的鄰里與社區提供資源，協助高齡長者走出家庭，讓他們上學、擔任志工或參與社區服務，分攤了家庭的壓力。也有報導探索老人家退而不休，主動追求自我成長、管理健康與實踐夢想的故事，這些長者的故事相當勵志，也帶來正面能量。

我國是全球高齡化最急遽成形的社會，也將成為全世界最為老化的國家，可惜的是政黨在勝選思維下，相對漠視老人照護。其實超高齡化社會涉及的層面既深且遠，是我國最迫切的內部危機，也會是最需要解決的問題。媒體報導讓我們看到現象，政府與民間則須以長期視野，從政策、社區、醫療、家庭到個人逐步建立一個友善與永續的新生態。期待未來的領導人在即將發表的政策白皮書中納入老人照護政策的願景與執行方式，讓國人知道我們將如何面對嚴峻的未來。