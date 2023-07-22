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防範高溫 別等熱死人才重視

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）

七月熱傷害至今已突破六百人次，較往年同期超出近二倍，但勞檢從未稽查高溫環境以保障戶外工作者安全。垃圾車每天聽到市長聲音，從沒有告訴人民天熱要預防熱傷害，執政謙卑已成過去式。

務農時難得在田野聽到救護車聲音，不是老農中暑，是青農熱衰竭；土地公廟榕樹下，常是老人家帶著孫子納涼閒聊的聚集場所；奉茶桶有位老農婦經常騎摩托車送開水補給，農村人情味濃密，「熱著」成為談話議題，常叮嚀新住民「辣熱天」出門要帶開水喝。

回想過去在軍中服務，「光武演習」部隊在湖口操練，雨後天熱多人被架離，樹蔭下有如急救站，解開草綠服鈕扣擦汗、喝水、搧風，休息夠後再上場，很少送醫，主要是熱傷害前徵候出現能即時處置。但也曾看到跑步測驗時，有人在距終點前不到十公尺倒地，在加油聲中爬不起來，接著送醫急診，就再也回不來了。

熱傷害是有徵兆的，政府應比照新冠病毒防疫廣告，適時做宣導，熱天工作千萬不能逞強，亦不能強制繼續在烈陽下工作，並制定相關規範，同時列為安衛檢查項目，別等到熱死人才重視。

熱衰竭 青農

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