天降冷氣 百姓自求多福？

日前蔡總統才說：「冷氣很不錯」，沒過幾天就有一台冷氣掉下來砸死人。冷氣幾乎是現代人不可或缺的消暑聖品，裝置不當就成了殺人利器，肇因當然還是人為因素。

媒體報導工人穿著拖鞋在派出所應訊，也透露是否因粗心大意與不夠嚴謹的施工程序而釀下大禍？如確依「冷氣裝修安全作業指引」規定預先檢視搬運區域環境、清空障礙物並以適當措施固定冷氣，意外當能避免。

其次是冷凍空調商，是否因節約成本容許單人作業？安裝師傅有無合格證照及充分教育訓練或稽核管控機制以維護施工品質？是否嫻熟職業安全衛生法相關規定督導員工遵守ＳＯＰ？

至於該社區大樓管委會雖律定臨路外牆不得外掛冷氣主機，但施工過程未嚴格把關，亦未協助於地面置放警示標誌，讓路人高度曝險，恐也難辭其咎。

兩個多月前，台中市才發生施工吊車吊臂倒塌插入捷運車廂，造成一死八傷慘案，如今又是人為疏失釀禍，有人稱台灣是「鬼島」，想來還真是令人頭皮發麻的冷笑話，政府效能不彰執法不嚴，百姓只能自求多福！