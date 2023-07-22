心存僥倖 置眾人於危難

新埔捷運站二十日發生一名女子等公車時突遭高樓墜落的冷氣砸中，雖立即進行ＣＰＲ仍回天乏術。

十七樓離地面至少五十公尺，據說冷氣機重卅三公斤，以重力位能公式計算，在十七樓的冷氣機相對於地面的重力位能差至少有一萬五千焦耳，而能致人於死的步槍子彈能量只約兩百焦耳，換言之，此掉落冷氣機至少可以致七十五人於死，或殺死一頭大象！根據物理學機械能守恆定律，物體下落具有的重力位能差會全部轉換為物體的動能，所以冷氣機落地時有很強大的動能。

有網友表示，台灣很常發生莫名奇妙的工安事件，很大的原因是台灣人散散的劣根性：做事都隨隨便便，敷衍了事，就像太魯閣火車、吊臂砸中台中捷運…。掀起廣大共鳴，不少人直指就是「僥倖心態」誤事，太多人都抱著僥倖心態在做大大小小的事。

此次意外的發生，據稱是冷氣裝修員工不熟悉直立型冷氣安裝，卻被公司派去出勤，以致出事，可能因公司生意好，沒有多餘專員可供派遣，這很不可取。冷氣安裝施工作業，屬於臨時性、短暫性之高風險作業，安裝施工人員對施工作業環境往往有不可預知的狀況發生，一不注意就容易發生職業災害。

雇主及相關從業人員，除專業知識及技能提升外，更應加強各種風險危害之意識，不要心存「放心啦，我都已做幾十年了，不會有事」的僥倖心態。最好實施嚴格證照制度，以保障這些專業人員的收入與其他民眾的安全。

全台很多冷氣機經年風吹雨打，若無定時維護，都是不定時炸彈，各縣市消防局應加強宣導，否則民眾只能自求多福。相較於火災與地震，裝設在大樓外面的冷氣機，或許更值得住戶與消防單位注意，否則難免再造成重大意外，且住戶可能要連帶吃上官司，主管單位也會有疏於管理之責。

住戶切勿貪圖方便，為避免冷氣機擋住自己戶外的視線，請工人將冷氣機裝在窗戶下面，或裝鐵架懸掛在牆壁上，徒增工人裝修時的危險；已裝在戶外的住戶，應定期請專員檢修，畢竟車都要定期送廠檢修，冷氣機也一樣。

此外，據了解，在大樓裝修冷氣機時，許多從業人員都沒有綁安全繩，地面也沒有安全圍籬，無論對工人或行人，都具有很大的潛在危險性，政府應嚴格規定，否則不準施工。

總之，冷氣安裝施工作業之前、中、後，應確實檢視並做好各項防護措施，以避免職業災害的發生，豈可兒戲？