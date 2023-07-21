史博館整修延宕 文化部該檢討了

二○一八年七月史博館最後一檔展覽結束後，當時館長黃新田先生宣布，三年後民眾可看到一座嶄新整修後的新館舍，他會再回來主持開幕展。

沒想到，史博館預計三年內部整修竟然拖了五年， 至今還不知道何時可完工開幕。黃新田去年退休了，接任的梁永斐館長到任一年多，也傳出壓力過大提出退休申請。

史博館只是整修，工程竟可延宕兩年多，給人對文化部掌管的南海學園幾個館所觀感不佳。隔鄰國立台灣工藝研究所台北當代藝術設計中心，兩年前的一場小火災，竟也拖到快兩年還沒重新開幕；南海學園三大館舍，只剩國立台灣藝術館獨撐場面。

文化部需要好好檢討，工程為何一直拖延？說是缺工，缺材料，附近的中正橋改建，比其晚開工，卻已預定九月底和明年初分雙向要通車了。

據筆者這五年觀察，自史博館開工整修後，敲敲打打的工程聲音或排放工程廢水等，也影響植物園的生態，植物園荷花一直長不好，一些鳥類，如翠鳥、五色鳥，白鷺鷥、甚至麻雀都少了很多，可能就是受到工程影響。史博館的圍籬放了太久，民眾繞行植物園動向受阻的不便也夠久了，耐心漸減。

從兩年前就應完工，到今年三月、五月、九月、年底可重新開幕的消息，一改再改，到可能到明年農曆年還開不了幕的訊息一直傳來，讓民眾對政府也失去信心。