沒台企贊助的謝淑薇冠軍夜

身為一名網球愛好者、球迷，這次的溫布頓網球公開賽令我們度過一個難忘的冠軍夜，或許焦點多在新球王的誕生與世代的交替上，謝淑薇在雙打上的空前成就似乎沒受到太多矚目，這或許是謝淑薇網球家族的宿命吧！

謝淑薇手握六座女雙大滿貫冠軍獎盃，尤其卅六歲復出後還能連奪兩金盃，不僅為台灣網壇立下里程碑，也可能是很難再跨越的成就，更是世界級的紀錄；祝福者雖不少，焦點卻總掩沒在謝家與詹家間的歷史恩怨。身為網球迷，十分惋惜，雖然是雙打，但在其他運動發展完善的國家應該也是功成名就、商業贊助滿手，怎麼一位世界級運動員沒有任何台灣廠家的商業支持呢？

廿年前謝淑薇已漸打出名號，個人也剛好從事網球的田野研究，當時目睹了謝爸對謝淑薇的嚴格訓練，也讓謝淑薇逐漸在國際網壇嶄露頭角。詹詠然在那時也從台中北上投入陳南教練門下，為詹詠然奠定了日後走向國際的基礎。理當可以攜手到國際打江山的兩位頂尖網球選手，日後卻走向了大家都知道的爭論，兩個網球家族的事件一再登上媒體。

當謝淑薇再度拿下冠軍，我們理當歌頌她的成就，但就又再度落入歷史的糾結與爭論，可惜了，這麼美好的冠軍夜，她不只屬於謝家，也屬於台灣網球。

二○一七年世大運之後，台灣社會對運動員的關注為他們帶來了商業收入，東京奧運的推波助瀾讓不少台灣運動員商業收入甚至高於獎金與政府補助，台灣也進一步邁入運動發展完善國家之林。但六度拿到大滿貫冠軍的謝淑薇，卻看不到任何的台灣商業支持，這讓我更加疑惑了，是歷史的這些糾結與爭論阻絕了商業贊助嗎？如果不是，為何這位世界冠軍得不到台灣企業的青睞呢？這廿年來的恩怨，或許是因制度不完善而延伸出各種衝突。

謝淑薇已逾卅六歲，我們作為她球迷的日子也為數不多，願不久的將來，她能身穿台灣企業贊助的球衣再度拿下令我們心醉的冠軍盃。謝謝淑薇和謝家帶領台灣走到世界之顛，也期待妳再度舉起金盃！