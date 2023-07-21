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我請客你埋單 中央借花獻佛

聯合報／ 鄭宗記／政大統計學系教授（台北市）
行政院長陳建仁。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁。記者黃義書／攝影

二○二四總統、立委大選在即，也是執政黨大撒紅利的最佳時機。行政院日前拍板，一一三年軍公教人員調薪四％、警勤加給調升十五％，對尋求連莊的執政黨而言，這或許是固守選票方法，而對曾公開表示「年改成功未大肆慶祝是謙卑表現」的某總統參選人來說，這也許是安撫軍公教的策略；殊不知，行政院近日宣布，其中有縣市、直轄市將自行負擔部分經費，無疑是對地方政府的奇襲，讓人不免質疑「中央請客、地方埋單」。

行政院隨後提出說明，其中一項理由是「根據地方制度法、財政收支劃分法，地方政府人事費用屬於地方自治事項，應先以自有財源優先支應」，筆者認為此說法顯不合理，畢竟調薪決策是今年六月由行政院拍板，若衍生出的人事經費，是從地方政府原先規畫的預算支應，將會排擠到其他施政規畫；從另一個角度來說，依照行政院的邏輯，是否未來地方政府能各自決定公務人員的薪資調整？反正最終均是優先使用地方政府的預算。

這不禁讓人聯想到，兩年前新冠肺炎肆虐期間，民間企業積極採購疫苗，突破當時中央對外採購的瓶頸，但進來的疫苗卻統一由中央權責分配，類似邏輯與這次案例有著異曲同工之妙．不管是祭出紅利政策，抑或是疫苗配給的統籌，儘管不是使用中央資源，但啟動的話語權、控制權全是由中央決定，導致光環均由中央政府接收，相關財源、資源就轉嫁給第三方煩惱，如此「借花獻佛」的高竿戲碼，真是屢見不鮮。

預算的規畫具有排擠性，因此若新增制訂的政策措施，本應思考是否有財源支應且編列相對預算，而非一味的許下承諾，收割政治效益，實際卻要地方政府逕自吸收，欠缺責任感不說，同時也將容易被聯想是否為政者有特殊目的，反倒得不償失。

行政院 疫苗 軍公教

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