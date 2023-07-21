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AI這題 總統參選人請答

聯合報／ 戴世瑛／律師（台北市）
圍繞ＡＩ所衍生的經濟、社會、國安問題一籮筐，對策難覓。 （示意圖） 圖／ingimage
圍繞ＡＩ所衍生的經濟、社會、國安問題一籮筐，對策難覓。 （示意圖） 圖／ingimage

ＡＩ晶片大廠輝達執行長黃仁勳與超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰相繼返台，掀起國內熱潮。若再加上代工龍頭台積電，實已宣告了「台灣幫」與「台灣製造」在全球科技業的領導地位。

從台北股市ＡＩ概念股如緯創、廣達、英業達等輪番大漲來看，預期電子製造業將受惠於該科技，找到新發展動能，進而帶動整體經濟成長。但與此同時，向來困擾產業的「五缺」，恐亦隨之加劇。尤其生產高階ＡＩ晶片，需耗費大量的水、電，與土地資源，對能源、環保、農業等層面可能構成嚴峻挑戰。

其次，「不患寡而患不均」，觀察因這波股價創新高，廣達林百里躍登台灣新首富的現象，除應關注質疑ＡＩ是否搶走人類飯碗、拉高失業率、外洩機密、孳生詐欺橫行外，身為ＡＩ設備製造的重鎮，台灣還應特別提防相關產業過度集中、結構失衡與財富分配不公，會不會進一步擴大貧富差距，造就階級對立的不穩定Ｍ型社會？

況「匹夫無罪，懷璧其罪」，更讓人憂慮的，是因關鍵核心生產的獨占壟斷，台灣恐成為全世界的箭靶或焦點。近日川普點名台灣搶走半導體工作，早該阻止並向台灣課關稅，可見一斑。

在中美科技戰與兩岸兵凶戰危的背景下，既掌控ＡＩ硬體製造鏈，台人終將面對的，係外國為分散風險，干預施壓我方遷廠與人才外移？或促使國際結盟合作保台，加速形成「矽盾」？抑或逼迫在聯合國喊出「平等獲取和利用人工智能技術」、「反對利用人工智能謀求軍事霸權、破壞他國主權和領土完整」的對岸，為避免自身遭「卡脖」，不得已鋌而走險？

圍繞ＡＩ所衍生的經濟、社會、國安問題一籮筐，對策難覓。然各黨總統參選人與團隊仍忙著衝民調、拜廟固樁、討論誰配誰，僅剩仍不知是否參選的郭董曾概括提及，為此，我不由得捏了把冷汗。

晶片 AI 國安

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