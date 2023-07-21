冷氣房外套vs.烈日人偶裝

連日高溫，台北燠熱難耐，平心而論，吹吹冷氣並不為過。但是當上萬多名群眾頂著盛夏高溫在凱道遊行，訴求居住正義和司法改革，同一時間，身穿棒球外套的民進黨高層則在大飯店冷氣房舉行全代會，蔡總統說：「冷氣還不錯」，這就讓人觀感不好了。烈日下的吶喊，冷氣房的倨傲，兩相對照，無怪乎人們會發出「一個台灣，兩個世界」、「不知民間疾苦」的喟嘆。炎炎夏日，誰都想要待在冷氣房，但我們的年輕人頂著烈日走上凱道，只為了公平正義，為了將來人人都吹得起冷氣。

上周末去圓山花博公園，看到有街頭藝人在大太陽底下賣力表演，前面的打賞箱稀稀落落。不遠處，有人穿著熊貓人偶裝在做廣告，也應遊客要求合影拍照。豔陽下，穿著厚重人偶裝，真讓人擔心他會不會中暑，這樣的辛酸只為賺取微薄的打工費。冷氣房的外套、美食、美酒與烈日下的人偶裝、汗水、淚水，如此涇渭分明，階層差距，或許他們連嘆息的時間都沒有，只能不停地為溫飽打拚。

一名當會計的朋友說，辦公室通常只有老闆夫妻和她，老闆娘和她商量，說公司生意不好，要節省開支，能否共體時艱，不開冷氣，只開送風？朋友說，老闆娘都這樣講了，她連送風都沒有開，就吹電風扇吧，畢竟比起沒冷氣吹，沒工作更可怕。

在工地上班的鄰居大哥，工作時必須穿著長袖，若穿太薄，扛鋼筋時，曬得發燙的鋼筋會把皮膚弄傷，在毒辣太陽下揮汗如雨，有時候實在支撐不了，做半天就回家了，他說再做下去，恐怕連命都沒了。

物價不斷飆漲，即使蛋價近日降下來，一些上漲的物價則再也回不去。同事說，能省則省，睡前才敢開冷氣，還設定時間關閉，不敢開到天亮。日前在社群看到有位爸爸貼文，說他是上班族也是家庭煮夫，晚餐都控制在兩百元內，要餵飽一家四口，覺得好累，引起許多共鳴。在物價高漲，不景氣的當下，真的不是人人都吹得起冷氣，蔡總統那一句「冷氣很不錯」，聽了只會讓人涼到心裡。