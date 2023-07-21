聽新聞
test
0:00 / 0:00

分析大數據 南丁格爾救傷兵無數

聯合報／ 鄭宗記／政大統計學系教授（台北市）

連接俄國本土與克里米亞半島的「克里米亞大橋」（又稱刻赤海峽大橋），是俄羅斯入侵烏克蘭的一條關鍵供應路線，極具重要戰略意義；近日此橋又遭損毀，不禁令人回憶起，發生在一八五三至一八五六年間的克里米亞戰爭。此戰爭對於現代戰爭的型態、歐洲與近東區域近代的發展，皆產生許多深遠影響；其中一項是有關野戰醫院條件的改善。

克里米亞戰爭中，死亡戰士高達五十餘萬名；大多數士兵不是在戰場上陣亡，而是因在官方漠不關心的情況下，忽視野戰醫院的衛生條件，常見大規模致命的感染。許多士兵發現，他們在醫院內的健康狀況比在醫院外惡化得更嚴重。

南丁格爾在克里米亞戰爭期間擔任護理工作，她藉由整合醫院間的資料與病歷紀錄，計算死亡率之統計；她發現一名士兵在野戰醫院死於疾病的可能性是在前線的七倍。同時，南丁格爾透過能與英國皇室及軍方高層直接溝通的關係，建議提供更好的醫院設備和清潔設施、改善整體衛生環境。同樣的資料也說明，當英國政府解決惡劣的衛生及生活條件後，顯著地降低在野戰醫院因感染疾病導致之死亡率，大大提高受傷戰士的生存率。

南丁格爾在克里米亞戰爭的努力受到世人關注，成為維多利亞文化的象徵，特別是廣為國人熟知的，在夜間巡視受傷士兵的「提燈女士」；戰後她在倫敦創辦了英格蘭第一所護理學校。

南丁格爾因救治傷員時開創與宣傳現代護理的觀念，實現對專業化的需求，完全是憑藉資料循證的成果。南丁格爾因此說：「統計學是全世界最重要的科學，因為它依賴於其他所有科學和每門科技、技術的實際應用；統計科學對於所有政治和社會管理、教育及所有基於經驗的組織來說都是不可或缺的，因為它只提供我們經驗的結果。」

在大數據及ＡＩ風靡的年代，我們所處的是一個人類需要更好地量化事物的社會；統計科學在幫助解決各類問題更顯重要。分析現有資料，意謂著認識過去，會更容易了解現在，就可觀照未來。統計的目的絕不在操弄、改變事實與結果；正如統計沒有直接改變世界，僅是幫助科學與社會變革的發展。

克里米亞 戰爭

延伸閱讀

北韓再射2導彈 對美士兵越界不吭聲

美軍士兵叛逃入北韓 媽媽訝異：無法想像、肯定是瘋了

嘉義新訓中心爆士兵拿鐵臉盆鬥毆 陸軍證實將施暴者送辦

257旅軍事訓練役士兵鬥毆 陸軍司令部：檢討懲處

相關新聞

賴過境外交 走入白宮？勿在剃刀邊緣項莊舞劍

日前總統府宣布，賴清德將擔任蔡英文特使，率團參加友邦巴拉圭總統當選人潘尼亞八月十五日的就職典禮，途中會循例借道美國過境。...

我請客你埋單 中央借花獻佛

二○二四總統、立委大選在即，也是執政黨大撒紅利的最佳時機。行政院日前拍板，一一三年軍公教人員調薪四％、警勤加給調升十五％...

冷氣房外套vs.烈日人偶裝

連日高溫，台北燠熱難耐，平心而論，吹吹冷氣並不為過。但是當上萬多名群眾頂著盛夏高溫在凱道遊行，訴求居住正義和司法改革，同...

AI這題 總統參選人請答

ＡＩ晶片大廠輝達執行長黃仁勳與超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰相繼返台，掀起國內熱潮。若再加上代工龍頭台積電，實已宣告了「台灣...

分析大數據 南丁格爾救傷兵無數

連接俄國本土與克里米亞半島的「克里米亞大橋」（又稱刻赤海峽大橋），是俄羅斯入侵烏克蘭的一條關鍵供應路線，極具重要戰略意義...

史博館整修延宕 文化部該檢討了

二○一八年七月史博館最後一檔展覽結束後，當時館長黃新田先生宣布，三年後民眾可看到一座嶄新整修後的新館舍，他會再回來主持開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦