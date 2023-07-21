分析大數據 南丁格爾救傷兵無數

連接俄國本土與克里米亞半島的「克里米亞大橋」（又稱刻赤海峽大橋），是俄羅斯入侵烏克蘭的一條關鍵供應路線，極具重要戰略意義；近日此橋又遭損毀，不禁令人回憶起，發生在一八五三至一八五六年間的克里米亞戰爭。此戰爭對於現代戰爭的型態、歐洲與近東區域近代的發展，皆產生許多深遠影響；其中一項是有關野戰醫院條件的改善。

克里米亞戰爭中，死亡戰士高達五十餘萬名；大多數士兵不是在戰場上陣亡，而是因在官方漠不關心的情況下，忽視野戰醫院的衛生條件，常見大規模致命的感染。許多士兵發現，他們在醫院內的健康狀況比在醫院外惡化得更嚴重。

南丁格爾在克里米亞戰爭期間擔任護理工作，她藉由整合醫院間的資料與病歷紀錄，計算死亡率之統計；她發現一名士兵在野戰醫院死於疾病的可能性是在前線的七倍。同時，南丁格爾透過能與英國皇室及軍方高層直接溝通的關係，建議提供更好的醫院設備和清潔設施、改善整體衛生環境。同樣的資料也說明，當英國政府解決惡劣的衛生及生活條件後，顯著地降低在野戰醫院因感染疾病導致之死亡率，大大提高受傷戰士的生存率。

南丁格爾在克里米亞戰爭的努力受到世人關注，成為維多利亞文化的象徵，特別是廣為國人熟知的，在夜間巡視受傷士兵的「提燈女士」；戰後她在倫敦創辦了英格蘭第一所護理學校。

南丁格爾因救治傷員時開創與宣傳現代護理的觀念，實現對專業化的需求，完全是憑藉資料循證的成果。南丁格爾因此說：「統計學是全世界最重要的科學，因為它依賴於其他所有科學和每門科技、技術的實際應用；統計科學對於所有政治和社會管理、教育及所有基於經驗的組織來說都是不可或缺的，因為它只提供我們經驗的結果。」

在大數據及ＡＩ風靡的年代，我們所處的是一個人類需要更好地量化事物的社會；統計科學在幫助解決各類問題更顯重要。分析現有資料，意謂著認識過去，會更容易了解現在，就可觀照未來。統計的目的絕不在操弄、改變事實與結果；正如統計沒有直接改變世界，僅是幫助科學與社會變革的發展。