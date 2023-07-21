賴過境外交 走入白宮？勿在剃刀邊緣項莊舞劍

日前總統府宣布，賴清德將擔任蔡英文特使，率團參加友邦巴拉圭總統當選人潘尼亞八月十五日的就職典禮，途中會循例借道美國過境。大陸外交部對此提出警告，也講得難聽，稱堅決反對台獨分裂分子「竄美」，並表示會向美方提出嚴正交涉，採堅決有力的措施捍衛主權，至於是什麼樣的措施則未講明。顯然，對岸還在看事態的發展，以做出不同回應。

美國國務卿布林肯則說，過境美國符合一中原則，北京沒有挑釁理由；而對中國大陸稱將採取堅決有力措施捍衛主權，布林肯則沒有太多著墨，也未透露賴清德過境的地點，我外交部長吳釗燮則說，台美默契就是只要磋商完成，就會對外宣布。

當然，賴與一般政治人物過境美國仍不盡相同。第一，賴被中共定位為台獨死硬派，他本人亦未修正「務實的台獨工作者」論述。第二，賴目前是民進黨的總統參選人，能參加巴拉圭總統就職典禮，是蔡英文藉過境美國餵食賴，以墊高賴總統大選的勝選機率；而這與中共的期望值不合，也就讓賴清德這次過境變得敏感。

大陸外交部發言人毛寧重申，台灣是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。言下之意，賴參加友邦總統就職典禮不是問題，過境美國才是問題，對中共來說，賴此行是項莊舞劍，意在過境外交，藉機謀獨而已。

類似的擦邊球，台灣早已樂此不疲，每每中共相關部門例行抗議，最後多不了了之，只有前總統李登輝當年到母校康乃爾大學演講，造成大陸不滿，爾後搞了一次導彈危機。這次賴清德借道美國，日前還曾揚言其政治目標是「台灣總統走入白宮」，這會不會逾越中美的默契？也難怪根據外媒報導，就連美方對此也有所疑慮，並要求解釋。

若再加上這屆漢光演習，針對性極強，賴清德訪美會不會也因此有恃無恐？不幸的是，若大陸真如其外交部所提「堅決有力的捍衛主權」採取行動，則兩岸兵凶戰危，陡升一級，這種好面子的過境外交，是利多？還是利空？蔡政府應善加斟酌。

最令人擔憂的，是裴洛西訪台、與蔡總統過境美國會晤眾議院議長麥卡錫，惹來中共兩次大軍演，解放軍空軍沒收海峽中線，飛抵臨海廿四浬外窺視，海軍亦駛近我領海不遠處，陳兵各港出海口，形成常態化海空壓迫式巡航，這次共軍如超越前兩次軍演，還會有什麼樣的新招，升高兩岸緊張關係？國防部應要未雨綢繆。

不過，最佳的避險方式，還是賴這趟剃刀邊緣式的項莊舞劍，民進黨與蔡政府應有所節制，項莊舞劍就舞劍，但千萬別放在剃刀邊緣。