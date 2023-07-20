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公園裡的選戰論壇

聯合報／ 張博智／退役上校（高雄市）

在社區公園運動總會遇上一群老人家在樹蔭下做養生操，女多於男，我總會被動接聽她們的對話：「那個人，講話不清不楚，還要選總統？要選也選不上！」「對啊！我也聽不懂他在說什麼，但是聽說年輕人都喜歡他，要投給他呢。」

難得聽見阿婆們對大選熱烈討論，聽得出來，她們早已心有所屬。這一角落的心聲，頗能應證各項民調不同族群的愛好取向。

「國民黨現在亂糟糟、散蓬蓬。」「歹講喔！聽說他們會有整合行動耶。」「伊做代誌足認真，就是不太會講話」。

真不簡單，阿婆們對選情竟掌握得如此貼切。

但我憂心的是台灣的未來該託付給誰？選情雖還在混沌階段，但民進黨早定於一尊且按部就班布陣；至於柯文哲，雖然阿婆不看好他，但都知道年輕人偏好柯；至於侯友宜，阿婆對他「侯侯做代誌」蠻欣賞，只是不善言辭或許是個罩門？

公園運動，還能收聽地方民意論壇，選戰實在是無處不在啊！

運動 民調 柯文哲

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