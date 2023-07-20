光辦書展 難提振閱讀風氣

文化部為了支持實體書店發展，讓民眾願意走進實體書店，以五千萬的獎勵金鼓勵各縣市實體書店辦理結合多元藝文要素的書展活動。而在此獎勵方案下，從今年下半至明年上半年，全台廿二個縣市將有上百場的創新書展市集。

只是，光靠這樣單一的手段就有辦法提升購讀風氣，讓台灣成為一個處處飄著書香的地方嗎？還是書展活動只像璀璨的煙火，獎勵金燒光之後，最終只留下聲聲驚嘆與繼續不支倒閉的實體書店？

獎勵實體書店辦書展，說穿了仍是要書店自尋出路，自行設法創造吸引消費者上門買書的元素，只是這筆錢先由政府埋單罷了；然而這樣的思維仍舊脫離不了生產者的賣家模式，而非全然站在消費者的買家角度去發想，所以要達到振興閱讀與購書風氣的目標幾乎是不可能的。

其實，現今社會愈來愈趨專業，知識的半衰期也愈來愈短，但民眾為了滿足工作所需，在專業知能的補充上是有迫切需求的；所以提供相關優惠措施，鼓勵民眾走進實體書店購買能夠增長自身專業知能的書刊，便是一個極佳切入點。另外，民眾不願意買書的原因，還包括紙本書籍頗占空間，為了避免舊書囤積在家中，不少民眾乾脆只借閱而不購買；如果文化部能夠建立一個二手書的回收平台，收購民眾讀完的紙本書籍，並將書籍回流到圖書館，除降低民眾對於囤積書籍的擔憂，亦可增加書籍的再利用率，也不失為一個提升購書風氣的良方。

從閱書人的思維去思考，便會發現文化部發放獎勵金鼓勵實體書店辦書展，絕對不是振興閱讀的最好方法；它頂多像投入池中的石頭，激起些微的漣漪，卻造就不了多大的改變。如果真的要振興書籍買氣，文化部要先能換位思考，了解民眾的需求與擔憂，再來量身訂做合宜的獎勵措施。