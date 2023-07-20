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穩房價仿星 漲歸公基金

聯合報／ 張家春／中華跨域管理教育基金會執行長、文大勞動系副教授（台北市）
「囤房稅2.0方案」旨在提高多屋者持有房屋的負擔。本報資料照
「囤房稅2.0方案」旨在提高多屋者持有房屋的負擔。本報資料照

隨著總統大選的來到，居住正義又再次成為熱炒的課題。日前行政院公布被稱為「囤房稅二．○」的房屋稅差別稅率方案，這是繼二○一四年推出一．○版本後，再度針對持有多間房屋的多屋族和建商提高稅率，並進一步規定地方政府都必須採用差別稅率。但相信待選舉塵埃落定後，居住正義這隱藏在囤房稅之後真正的問題又會不了了之。

到底問題是什麼？為什麼全球許多大城市都不時有打房的呼籲，但總是打不下來？簡言之，政府一邊滅火卻也一邊添柴是根本的原因。營建業一向被稱為「火車頭產業」，因為產業關聯大，蓋房子帶動的需求明顯，所以每逢經濟不景氣，政府的做多政策就會為房地產添柴火，這是房子愈打愈旺的原因之一。

其次，經濟學家的經典名言「溫和的通膨有利於經濟成長」，也因此溫和的貨幣擴張政策是亙古不變的準則，這又為房地產添油。在政府不斷的添油加火下，房地產怎能不漲？這也形成了老百姓「買房永遠不敗」的預期心理。

怎麼解釋房地產泡沫呢？只能說是「預期心理」下的產業循環的結果。由於營造業是火車頭產業，在經濟上行的時候被建商加大推動，消費者也賭上未來十年、廿年的「上行預期」，付出貸款買到當時預期會價格上漲的房屋；但是一旦經濟下行，就會有過度擴張的建商倒閉及消費者拋售的泡沫情形。

漲價歸公與實價登錄，從來無法抵擋投機的人性，也無法做到時時重估價來反映價格漲跌；所以，消除過度膨脹的預期心理、做好合理的分配，是政府應當致力的政策。在消除過度膨脹的預期心理方面，充分而完全的資訊提供，是針對心理預期的最佳對策；公開且透明的都市規畫，更是消除投機炒作的基礎。在新開發的重劃區實行漲價歸公的稅制是為可行的作法，否則每每重劃就有暴富的投機炒作，推漲房價將無法遏制。

在合理的分配方面，當前首重於滿足世代間追求居住公平的渴望。「都市合宜宅」的提供，是讓青年人尋求生涯發展起點公平的要求，可考慮只租不賣，居住限期則是在社會住宅供量不足、要追求最佳效益下不得不的做法。適度加入都更獎勵、鼓勵企業投資亦為可行之道，否則僧多粥少永難滿足。

新加坡的公積金制度長遠而穩定，政府用一個大水庫的概念，將房屋價格上漲的漲價能量積蓄在公積金中，重新分配給世代接續的青年人，是值得參考的務實政策。

房地產 囤房稅 建商

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