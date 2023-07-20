非綠聯盟合作 制衡一黨獨大

二○二四年大選，各界關注「藍白合」議題。鑒於民進黨一黨獨大形成整體政治結構的傾斜，加上其台獨本質，勢必造成兩岸動盪不安，若坐視情勢發展，那麼形成不自由的民主乃是必然。為有效制衡民進黨，當務之急除了藍白合，更有必要所有非綠政黨合作，才能有效擴大非綠聯盟實力。

中華民國在風雨飄搖的時代，必須先站穩本身立場，一面倒的政策絕不可行，務必在兩大強權間走出活路來。因此，需串聯志同道合者，共同追求中華民國利益最大化，方為上上之策，不僅藍白可合作，跟非綠志同道合政黨都可以合作，才能改變一黨獨大局面。

兩岸問題終須解決，如今民進黨無視中國大陸崛起，又沒有能力改變自己，總以為有美國當靠山便可放手蠻幹，可惜美國也有國家利益，不會因捍衛台灣生存發展而犧牲美國自己的利益。因此，中華民國終究還是要靠自身實力以決定兩岸未來，別一廂情願認定美國會保護台灣。

若兩岸有機會進行和平談判，從某個角度來說，其實是中國大陸有求於我，我方足以待價而沽，何況雙方並沒有馬上統一的急迫性，反而是因民進黨與對岸每每惡言相向，讓大陸覺得兩岸和平統一無望，從而才激化其軍事行動。當務之急，應在於聯合所有非綠政黨，組成兩岸和平非戰大同盟，才是正本清源之道。

對多數國人來說，只要民進黨不再執政，兩岸就足以看到和平曙光，所以明年總統大選，乃是和平與戰爭的選擇，唯有讓民眾知道其中癥結，方可帶領兩岸邁向真正的和平之路。