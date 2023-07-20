期待警將比例原則落實到細節

日前桃園市警局花了十二小時將挾持人質的狀況降溫為持械自囚，成功使嫌犯棄械投降，無人傷亡。筆者不禁期待這樣的溫暖細緻，遵守比例原則，也能用在相對看似無武裝且低危險的狀況。

如果膚色較深的打工彰化少年能受到這樣的對待…如果膚色較深的舞蹈老師是受到這樣的對待…如果移工阮國非可以受到這樣的對待…。

桃園市警局於挾持人質一案的細緻作為固然值得讚許，但在先進國家是為常態。在持械自囚拒捕案件類型，先疏散附近居民、談判安撫，才是標準的作法。不久前發生在日本長野的伏擊警察官暨隨機殺人案，嫌犯犯案後躲入自宅，長野縣警除了調派特殊任務警力到場，為避免危害擴大，更是先疏散附近居民，展開以降溫為主軸的逮捕行動。

日本如此，美國亦然。除無辜民眾生命受急迫危害，如挾持人質狀況惡化、或持續濫殺者正進行犯罪外，罕見對持械自囚者不進行談判降溫即破門攻堅。

反觀國內，對於嫌犯持械自囚於屋內，警察常挾優勢火力與防護器材破門而入，面對嫌犯不從、攻擊，被迫反擊而爆發衝突似為常態。只是，相較於先進國家與桃園市警局的細緻作法，於此類案件直接破門而入，固然節省時間且一切合法，但應有同時維護警察暨民眾生命安全、嫌犯生命權、刑事追訴順利進行的其他選擇。

值此執法爭議頻出之時，比起追究個別人員責任，更期待相關單位就執法之標準作業程序精進完善，將比例原則落實到各處勤務的細節，最大限度地維護民眾、警察、受盤查者或嫌犯的生命與尊嚴。