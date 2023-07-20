民眾應有民調判讀素養

國民黨全代會即將上場，「換侯」話題未減，媒體大炒議題的「加火」，各種民調的「加柴」，有如酷暑般火熱。尤其電話、網路、平台等各式各樣的民調，不但左右輿論風向，背後操作痕跡更是脫離民調技術與學術規範，令人搖頭。

雖說民眾已大量使用行動載具作為聯絡工具，家裡的固網電話不止裝機率降低，或使用者年齡層偏高，過去民調使用的CATI電話抽樣系統必須作更大的修正，許多民調單位或媒體也必須使用網路民調作為主要或輔助的調查工具。但民調內容就是王道，一般民調具有普遍性，調查工具必須能作修正，調查內容必須能作檢驗，這才是民調顛撲不破的道理。

近日有份關於總統選舉的網路民調，方法是採用網路與電話雙軌並行，先不論民調方法尚待討論部分，從內容檢驗來看，充滿民調謬誤，恐有誤導輿論、引導風向的危險性，應慎重看待。

既是總統民調，當然是問明年大選會票投賴清德、柯文哲、侯友宜，至多再加上一位郭台銘的哪位？但接下來就問「請問您贊不贊成非執政黨組成在野聯盟，在二○二四總統大選時推出一組候選人」？這樣的內容犯下多種問卷設計的謬誤。第一，問卷發放對象知道「非執政黨組成在野聯盟」嗎？這種專有名詞可以第一時間就理解嗎？第二，依過去總統選舉的經驗，不就是政黨或參選人推出一組人馬形成「○○配」，選民再依個人喜好投票，什麼是「非執政在野聯盟」？這樣的問題設計是主觀立場專業謬誤，不但已先入為主設定「非執政黨的在野聯盟」，還有問句文字的修飾與邏輯，這能真正貼近民意的意向嗎？真的懷疑！

問卷接下去的內容：「侯友宜、柯文哲、郭台銘這三人，請問您比較支持那一位擔任二○二四非執政黨聯盟的總統候選人？」「侯友宜、柯文哲、郭台銘這三人，請問您認為誰不應該堅持參選二○二四總統？」「請問您贊不贊成國民黨與台灣民眾黨在二○二四總統大選時整合推出一組候選人？」「如果國民黨侯友宜與台灣民眾黨柯文哲整合推出一組二○二四總統候選人，您認為應由誰擔任總統候選人？」凡此總總，問題設計已明顯過度主觀，更何況一般民眾未必會深入了解政治事務，如何可理解為什麼誰要跟誰配？或是誰應不應參選？如果要有民調的普遍性，就要排除菁英式的專業問題，別忘了民調還有區域和教育程度的差異。

學習民調有基本規範，排除專業民調外，一般民調的問題必須平易，文字通順，少用專有名詞，語意要清晰，禁用或少用否定語句（例如：「不」），問題不宜過多，經過前述檢查，來到最重要施測前的「信度」檢驗，有施測前的「信度」才會有施測後的「效度」，能知道問卷施測的效果，這才是完整的問卷調查，也能真正反映民意，更能稱作「民意調查」。

如果解讀民調是民主社會的政治素養，那應是一般民眾要具備的常識。如果發布具有信度效度的民調是媒體的新聞職責，那民眾更要有媒體素養去判斷虛假的新聞訊息。當民調也成科學素養時，媒體更應學習思考什麼才是傳播倫理！