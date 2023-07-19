少一個書城 多一個時代遺憾

台南政大書城傳出可能停業，這是一個震撼的消息，所幸又似有轉圜餘地。如果真的停業，就好比一個認識很久的朋友、鄰居，突然間消失在我們的記憶裡頭，這股失落，大概要非常、非常久，才能平息。

實體書店經營不易，所以書店不能只是「書店」，更必須要是「生活」！因此，對台南人來說，以前是熱鬧的「圓典百貨」，現在是「心靈的休憩站」、「親子的交流區」；還有眾多「思想」、「意見」的匯聚地。

台南政大書城在陪伴台南人的十年間，舉辦了一場又一場精彩的新書發表會、講座、簽書會，甚至是午夜場的神奇試膽之旅。事實上，台南政大書城，做出了超出人們對「書店」空間原有的「想像」與「期待」，也深深陪伴著我們這些愛書人的生命跟青春。

或許，這是時代的遺憾。也許，當生生有平板的立意良善之外，是否我們也能透過許一個城市，一間揉合「文化」與「未來」的書店呢？