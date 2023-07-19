冷漠執政黨 扭曲遊行訴求

居住正義和司法改革，是台灣人的共同訴求，不分黨派、不分階級、不分年齡，只分對錯、只分公平。這些人希望政府能夠重視這些訴求，並採取有效的措施來解決問題。

然而，當數萬人在凱道上發出怒吼時，身為執政者的民進黨卻在冷氣房裡開全代會，無視數萬人的聲音，也沒有派任何代表出席遊行。這樣的政府，是否還能代表人民的意志？是否還能為人民的福祉負責？是否還值得人民的信任？這些問題，也只有人民自己能夠回答。

在遊行現場，柯文哲、郭台銘、侯友宜各別發表了他們對居住正義和司法改革的看法和政策。也以簽字展現了他們對居住正義和司法改革的重視和決心，時代力量的立院黨團也出來發表意見，雖然並非全部的人都獲得現場民眾的支持和掌聲，但至少他們願意出面來面對人民訴求給予回應；相比之下，身為執政黨總統參選人的賴清德只願在全代會上表示會正面看待對政府的批評，這種態度，顯然是對遊行者的不尊重和漠視。

遊行是屬於公民社會的表達方式，也是一項民主價值的實踐。然而，在持有特定立場媒體一再以數字爭議或政治標籤，就連遊行參與者的性別比例都能拿來轉移淡化遊行的影響力和正當性。將遊行訴求被政治化或扭曲，甚至參與遊行者被汙名化或貶低，這絕非是民主社會期待的媒體素養。希望政府能夠正視凱道上的聲音，實際採取有效的措施來解決問題。而不是選舉前才修法立法來糊弄人民。而人民如不願忍受不合理的居住環境，不要再容忍不公正的司法制度，想為自己和下一代爭取更好的生活品質和社會正義，應該更積極參與公共事務，而非繼續保持沉默！