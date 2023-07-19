美元強升強降 難再掀金融風暴

隨著美國通膨、就業資料均不及預期，市場對未來Fed加息的預期進一步減弱，美元指數一路走低，至七月十三日美元指數跌破一百大關，創下二○二○年七月以來最低；美元大貶跌，全球非美貨幣應聲而漲，金融資產大反彈，漲幅超過第一季的兩倍。大情勢是否意味：強勢美元時代即將結束，全球當然關注。

美元走低，也讓大宗商品充滿了吸引力：黃金期貨創第一季以來最大漲幅，多數分析認為還有持續上漲空間，會維持在一九八五美元至二千美元水準；白銀期貨一周之內累漲百分之八點二，國際原油也持續走高，ＯＰＥＣ減產和美元走軟的雙重作用下，國際油價或將遠高於每桶一百美元。

美元指數雖在七月十三日跌破一百大關，但整體態勢或許還未見底。歐洲金融機構預測，美元在今年和明年走弱，整個二○二五年也持弱勢：原因是美元正遭受「可持續的貨幣縮表」和「經濟成長正向但太微弱」雙重打擊。

Fed必然還會在今年內再加息兩次，逼使通膨率回到Fed政策目標水準，市場押注Fed會在明年快速降息的夢幻，於今恐怕為時尚早；倘若Fed過早降息，勢必削弱美元長期勢頭，以致美元進一步向下貶跌。

長期看似美元指數上行的周期愈來愈長，但上行高度與速度卻已明顯下降。儘管美元指數的上行周期還會持續拉長，但其上行的高點卻見明顯下降趨勢，因此短期美元指數繼續再大幅上行的可能性已很低了；特別是，美元既已成為全球貨幣，而新興市場國家已經漸漸由債務國轉化為債權國，其所大量積累的外匯儲備，已然可以實際對沖其匯率必須因美元而貶值的壓力。

觀察美元指數的「三個周期美元匯率循環」，可以發現已顯現越來越發乏力態勢，「美元指數的周期高點」已經在大幅度向下減降。特別是布列敦森林體系解體後，美元成為全球貨幣過程中造成全世界積累了大量的美元，五十年世界貨幣地位加上Fed長期寬鬆導致全世界象徵經濟部門從「美元不足」已經轉進「美元嚴重過剩」，美國也從全主要債權國轉化為債務國。

觀察全球主要經濟體的外匯儲備，可以發現多數國家外儲占外債的比率都超過百分之五十，全球平均外儲占外債的比率水準更已達到百分之六十以上。在這種背景下，包括新興市場國家在內的所有非美經濟市場國家的「匯率貶值」和「資本外流」之間的聯鎖性關係，將明顯減弱脫鉤，「匯率貶值—資本外流的邏輯」已經承受到極大「外匯儲備對沖效應」的嚴厲稀釋；也就是說，今年下半年後，「美元指數」升降變動，對於全世界金融貨幣市場的衝擊力，將愈來愈有限。

絕大多數新興市場經濟體外匯儲備基本健康，因此，去年八月以來這波因美元指數強升肇致的全球匯率貶值潮或者亞洲區域貨幣競爭潮，已不太可能再演化成為類似亞洲金融風暴式的傳統貨幣危機；即使偶有惡性貶值，絕大多數國家也都具有較強的匯率干預能力，足以化解衝擊。此亦意味美元指數強升或美元指數強降，都已難以再掀金融風暴了。