公正轉型如轉骨 低碳經濟全靠它

最近酷熱的高溫讓人對氣候變異非常有感，七月已一舉刷新有紀錄以來的地球高溫，可能是十萬年來最熱的夏天。這是關乎人類生存的重大挑戰，有效降低溫室氣體排放，轉型為低碳經濟是當務之急。各國都致力於推進綠色經濟轉型，但過程中有個重要的議題，「公正轉型」（Just Transition），也將是這波永續改革的成敗關鍵。

國際勞工組織與英國倫敦政經學院於二○二二年共同發表「公正轉型金融工具研究報告」，其中指出綠色轉型將替社會與經濟帶來新機會，低碳經濟活動支持可負擔的清潔能源，新市場的多樣化可創造就業機會；而提高能源和資源效率則可為公司和消費者節省成本，改善空氣品質。

不過新挑戰亦隨之而來，包括高碳排產業將面臨收入減少、失業、地域間就業和發展的不均勻。又因為轉型過程中缺乏工作技能的快速接軌，對弱勢群體可能產生不公平的影響。

這份報告對「公正轉型」也有清楚的說明：透過有效社會對話（social dialogue），及尊重基本人權與工作權的機制，最大限度利用氣候行動為社會帶來新的經濟機會，同時謹慎管理新挑戰。其中社會對話是指政府、企業和員工代表之間所有類型的談判、協商和資訊交流，並包含與原住民、消費者、社區和民間組織等其他利益關係人的接觸與溝通。

同時，在轉型低碳經濟過程中，必須仰賴金融的力量擴展綠色和低碳活動，協助高排放和難以減排的部門轉型，促進社會韌性。金融機構應與ＥＳＧ企業社會責任中凈零、脫碳、永續發展與公正轉型的每個考量點連結，互相對齊目標，弭平差距。

在實際作法上，首先可將公正轉型納入機構文化，透過對內對外的聲明，將公正轉型列入董事會議的常規議程，展現經營者的堅定承諾。並要在組織中以實際的角色分配建立責任關係，職務及薪酬也要能反應相關的職責分配與績效目標。

同樣要緊的，是企業必須建立有效的執行和監控機制，定義里程碑來推進已確定的目標，並應與負責執行公正轉型的團隊之間建立溝通和反饋管道。這整個過程都需要組織能力的提升，以足夠的預算讓員工接受培訓，方能具備必要的技能和知識；同時可聘請外部專家或成立設諮詢委員會提供建議。

回到國內，金管會正大力推動「綠色金融行動方案三點○」，強調金融機構應進行碳盤查和氣候風險管理、發展永續經濟活動認定指引、促進ＥＳＧ及氣候相關資訊整合、強化永續金融專業訓練，並協力合作凝聚淨零共識。而主管公正轉型的國發會則於日前設立「公正轉型委員會」，邀集公私部門一同推動淨零公正轉型。

身處這波低碳經濟革命的國際大趨勢，公正轉型就跟轉骨一樣，轉得順暢，產業才能撐過衝擊，社會也能安度過渡期。然轉骨非易事，必須確保政府跨部會之間能密切合作，公私部門能誠摯協作，金融機構能將公正轉型納入永續決策，教育機構全力培養新生代對公正轉型必備的素養，這些面向都顧到，才能一步一腳印，踏實的邁向永續。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）