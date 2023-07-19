積極抗暑 運動鍛鍊熱適應

北半球夏天進入發高燒模式，七月的台灣就有數次白天破攝氏卅八度高溫紀錄，甚至發生多起熱中暑事件。根據歐美氣象歷史數據與專家指出，今年可能是人類自廿世紀中以來，最熱的一年。

全球暖化現象自二○○六年美國前副總統高爾「不願面對的真相」紀錄片全球放送後，引起世人矚目，但至今人類仍無法有效抑制高溫趨勢，許多極端氣候災害頻傳，顯示跨國政策失能，也考驗個體如何有效行動因應。在全球抗暖化主流論述中，減碳行為經常被提倡；包括多搭乘大眾運輸、鼓勵低碳足跡產品、植樹等。然而，面對夏季一波波熱浪來襲，似乎需要更多即時行動以面對高溫挑戰。

炎夏許多人都會待在屋內避暑，然後冷氣鎮日吹送。好逸惡勞、不喜勞動為人性，但長期吹冷氣，無論對身體或荷包都是損失；也因為常待室內，身體能力也會因「用進廢退」後弱化不少。筆者身為體育專業人員，認為應透過運動投入做為更積極的抗暑手段；關鍵字概念包括循序漸進（低強度到中高強度）、擇時（清晨或傍晚後）、戶外運動鍛鍊（能適度在陽光下運動、自我挑戰）。

事實上，透過適當身體活動，短期效應為人體透過運動發熱、流汗散熱降溫；長期而言，身體因處在體內外熱環境下運動，會產生熱適應，包括血液容量上升、皮膚血流量增加、流汗閾值降低、流汗量增加等。長期投入運動的人士，不介意出外日曬，也比較少吹冷氣；甚至在夏天還能蓋厚棉被睡覺，說明運動熱適應下的價值與益處。