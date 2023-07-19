應用AI 推展無齡化社會

自去年底ChatGPT問世以來，我認識的多位年逾古稀者，竟然興致勃勃地熱中於學習各式新鮮有趣的ＡＩ工具，甚至多已現學現賣地將其應用於事業、工作或創作中。

他們的背景涵蓋矽谷科技產業的創業家、台灣企業的管理者、律師、會計師、醫師、教師、程式設計師、藝術與內容創作者。他們視ＡＩ工具的應用如其生涯的第二春，滿血復活了起來，彷彿回到當年新鮮人時那充滿無限希望、活力、樂趣的興奮情境。

根據聯合國二○一九年全球高齡人口報告，台灣名列全球高齡人口比率成長最快國家前三名；國發會二○二二年推估，台灣即將於二○二五年進入每五個人就有一人達六十五歲以上的「超高齡社會」；國衛院與失智症協會則推估，二○二六年後台灣失智人口將呈四十五度直線上升。

多數關於高齡化對社會影響的討論，皆抱持著較負面消極的想像，視高齡化為社會的負債與危機；也多局限聚焦於醫療與長照負擔的計算、社會福利方案等議題。然而，就上述我親眼所見，自ＡＩ工具如雨後春筍般蓬勃面世以來，高齡者對其熱情擁抱而活力充沛的實景，令我更願意正面積極地想像，可藉由ＡＩ工具的發展，活化高齡社會成為「無齡社會」。

台灣高齡人口中，六十五至七十四歲比率占百分之六十，其中約半數擁有初中以上教育程度。如同高齡族群所熟稔、每天倚賴使用的ＬＩＮＥ一般，目前的ＡＩ工具亦多僅需以口說，或以文字、包含語音輸入給予指令；如此簡易之使用方式，多數高齡者可以經學習而將其應用於許多方面，包括工作、生活自理、興趣、娛樂、社交等活動，不受體能與時空的限制。

特別是資深的專業族群，其多年生涯經歷所累積之深度分析力、判斷力、價值取向、人際互動、世界觀等思想智慧，更可藉由「與ＡＩ工具的協作」而得以提升、優化或價值創新，使生涯可完全不再受到年齡的限制，能持續地分享、傳承、貢獻他們各方面的智慧結晶，成為寶貴的社會資產。如此對高齡者個人的益處，是可盡可能延長其身心健康期、人生活躍參與期、生產力貢獻期、經濟自給自足期等；而對社會的益處，則是可盡可能降低醫療與長照等沉重負擔，甚至可最大化社會整體之經濟效益等。

無論對個人或對社會，皆具有活化、將負擔轉成資產的效果，不啻是對高齡社會一舉多得的解方；台灣公私部門應正面積極以全新的觀念、開放的思維，大力推展「無齡化終身學習應用」。以系統化機制引領全民無年齡差異、持續地藉由學習來適應新科技的應用，盡可能延長個人自給自足、自得其樂的生命品質，最大化個人對社會的貢獻。