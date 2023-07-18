朱門外套冷 執政反示範

周日台灣真實上演了一場「朱門外套冷，路上熱死人」的惡心大戲。執政黨全代會在台北圓山飯店舉行，蔡總統率領黨政隊伍，身穿棒球外套出席。同時間，烈日下，數萬民眾走上凱道訴求「公平正義救台灣」。

根據經濟部能源局能源統計月報，二○二二年再生能源占整體發電量八點三％，遠低於能源轉型預定進度；官方預估二○二五年燃煤發電約五十二％，再生能源約十五％。至於目前影響實際缺不缺電的備轉容量率，已低到什麼程度？則是個謎。

追究再生能源發展遠落後目標的原因，始終未將能源節約與能源效率最大化列為優先，是重要關鍵。

而從這次執政黨全代會的「反能源節約示範」，可看出執政團隊無論是心目中或是實際作為上，並沒有把能源轉型的真正目的—追求整體能源永續，當一回事。

能源效率普遍被稱為「頭號能源」，然而在台灣可看到的能源效率與節約，卻明顯「規畫」脫離現實，「落實」美化虛假。例如在能源政策和措施當中，特別強調更新設備，以致包括許多學校、機關在內的用電戶所採行的第一步，便是花大錢更新設備，卻不從最符合成本，有效的能源盤查，以及接下來的分階段改進著手，以致節能經費花完了，在節電設備更新數量上也交出了亮麗成績單，卻看不到禁得起時間考驗的實際效益，而無以為繼。

另方面，台灣每小時就有一人死於堪稱國病的肺癌，其根本肇因最主要在燃燒化石能源的空氣汙染，包括發電廠、工業設施、車輛及其他非路上引擎。因此，當務之急在於針對工業、交通、住宅這三個主要耗能部門，進行能源效率評估。

例如目前的綠建築法規，並不足以收提升建築能源效率之效。迫切需要的是，建立並落實較高的能效標準，並針對空調、照明、馬達等影響能源密集度的建築設計進行實際檢驗。對此，政府可首先以公共及社會住宅為目標，提供低利率等誘因，以鼓勵能效升級。

改變消費者行為，也是提升能效與節約的關鍵。推動這類改變，需要一系列的新政策，包括針對能讓消費者更輕鬆、更負擔得起的高效率選項提供經濟誘因，並逐步限縮高能耗消費選項的規範。

而由執政者帶頭穿妥適服裝，認真配合能源局正推動的「冷氣適溫運動」，是扭轉社會耗能行為的第一步。