聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱門外套冷 執政反示範

聯合報／ 華健／基隆市海洋保育協會理事長（基隆市）
季青漫畫
季青漫畫

周日台灣真實上演了一場「朱門外套冷，路上熱死人」的惡心大戲。執政黨全代會在台北圓山飯店舉行，蔡總統率領黨政隊伍，身穿棒球外套出席。同時間，烈日下，數萬民眾走上凱道訴求「公平正義救台灣」。

根據經濟部能源局能源統計月報，二○二二年再生能源占整體發電量八點三％，遠低於能源轉型預定進度；官方預估二○二五年燃煤發電約五十二％，再生能源約十五％。至於目前影響實際缺不缺電的備轉容量率，已低到什麼程度？則是個謎。

追究再生能源發展遠落後目標的原因，始終未將能源節約與能源效率最大化列為優先，是重要關鍵。

而從這次執政黨全代會的「反能源節約示範」，可看出執政團隊無論是心目中或是實際作為上，並沒有把能源轉型的真正目的—追求整體能源永續，當一回事。

能源效率普遍被稱為「頭號能源」，然而在台灣可看到的能源效率與節約，卻明顯「規畫」脫離現實，「落實」美化虛假。例如在能源政策和措施當中，特別強調更新設備，以致包括許多學校、機關在內的用電戶所採行的第一步，便是花大錢更新設備，卻不從最符合成本，有效的能源盤查，以及接下來的分階段改進著手，以致節能經費花完了，在節電設備更新數量上也交出了亮麗成績單，卻看不到禁得起時間考驗的實際效益，而無以為繼。

另方面，台灣每小時就有一人死於堪稱國病的肺癌，其根本肇因最主要在燃燒化石能源的空氣汙染，包括發電廠、工業設施、車輛及其他非路上引擎。因此，當務之急在於針對工業、交通、住宅這三個主要耗能部門，進行能源效率評估。

例如目前的綠建築法規，並不足以收提升建築能源效率之效。迫切需要的是，建立並落實較高的能效標準，並針對空調、照明、馬達等影響能源密集度的建築設計進行實際檢驗。對此，政府可首先以公共及社會住宅為目標，提供低利率等誘因，以鼓勵能效升級。

改變消費者行為，也是提升能效與節約的關鍵。推動這類改變，需要一系列的新政策，包括針對能讓消費者更輕鬆、更負擔得起的高效率選項提供經濟誘因，並逐步限縮高能耗消費選項的規範。

而由執政者帶頭穿妥適服裝，認真配合能源局正推動的「冷氣適溫運動」，是扭轉社會耗能行為的第一步。

綠建築 再生能源

延伸閱讀

716辦全代會挨批 民進黨：國民黨723全代會會吹冷氣嗎？

影／蔡英文冷氣說掀議！藍營痛罵 綠營嗆：吹冷氣嗎？

全代會吹冷氣遭酸 民進黨喊藍白別惡意炒作：否則打臉自己

716凱道遊行民眾中暑...蔡總統全代會穿外套稱「冷氣還不錯」 掀網熱議

相關新聞

朱門外套冷 執政反示範

周日台灣真實上演了一場「朱門外套冷，路上熱死人」的惡心大戲。執政黨全代會在台北圓山飯店舉行，蔡總統率領黨政隊伍，身穿棒球...

一個國家 兩個世界／長照老人沒冷氣吹

今年年初，有一個新竹市的長照C社區據點邀請我們公會去帶領三期的預防延緩失能方案活動；第一期活動快結束時已到四月，長者抱怨...

一個國家 兩個世界／三無青年 熱昏誰憐

十六日有幾萬人民為了訴求居住正義，頂著高溫上凱道遊行，有人中暑熱昏。同一時間，民進黨在圓山飯店舉行全國代表大會，蔡英文與...

柯無資源 更有合作壓力

總統大選已剩下不到六個月，隨著坊間不斷推出的民調，先不論準確與否，都顯示超過六成左右的民眾不支持民進黨繼續執政。柯文哲民...

科技．人文聯合講座／十年後的人工智慧時代

最後一堂「計算機概論」課程，我請同學預測十年後人工智慧（AI）對社會的影響，該預測可以是一項技術、一種產品、一幅景象或一...

生成式AI 可能動搖中美體制基礎

生成式AI技術對中美兩國體制的基礎可能產生動搖。中國在生成式AI技術方面擁有顯著的優勢，主要源於其豐富的數據資源，而西方國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦