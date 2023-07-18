一個國家 兩個世界／三無青年 熱昏誰憐

十六日有幾萬人民為了訴求居住正義，頂著高溫上凱道遊行，有人中暑熱昏。同一時間，民進黨在圓山飯店舉行全國代表大會，蔡英文與賴清德穿著厚實的競選外套入場，被記者問到「會不會太熱？」蔡總統笑著說「冷氣應該還不錯。」正是「一個國家，兩個世界！」

居住正義是當初蔡英文競選總統時的主要政見之一，然而八年過去，台灣的房價、租金不跌反升，許多百姓工作一輩子也買不起一間房子。年輕人面對「無房、無錢、無業」的「三無未來」，難怪「不婚、不生、不育」，台灣成了出生率最低，人口老化最嚴重的國家。這其中最應該負責任的，就是在金碧輝煌的飯店裏「穿著外套吹冷氣」的蔡總統以及她的執政黨團隊。一個政府欠缺同理心，成天只想著選舉，置國家大事於不顧，這是台灣民主最大的悲哀。

今日台灣，很少人在乎做正確的事情、思考對國家有益的決策，大家都在比爛。認真做事的人被罵成草包，花心雜碎的渣男被當成偶像，低俗下流的網紅被捧成英雄，抹黑造假的側翼粉專被視為保台尖兵。

台灣彷彿是被下了符的迷幻之島，一步步走向自我毀滅。島上瀰漫著擺爛的施政，賭爛的制掣，噁爛的分贓，唬爛的自嗨，胡爛的盲從，正是「為君無德，為官無品，為士無格，為民無智」的末代亡國之象。

在政治的光譜上，我不在乎藍綠橘白，我只關心台灣是否進步，是否走在一個對的方向，是否能夠讓人民安居立業，國家富強安康。這本是一個正常人應該有的心態，卻常被抹黑成唱衰台灣。

在民主的制度之下，唯有靠著人民覺醒，用選票「自救救國」，才能夠換掉那一個在冷氣房內「穿著外套吹冷氣」，冷酷傲慢，仗勢欺民的昏庸政府。