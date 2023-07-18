讓陸生深植認同 別「防衛過當」

文化就是「生活的設計」，設計得好自然讓人樂於享受這樣的生活方式。像蘋果手機銷售好，自然歸功於設計得好，符合使用者的需求與方便。

早年出國留學的喊著「來來來，來美國；去去去，去日本」。美國和日本成為出國留學者首選與最嚮往的未來居所，非萬不得已絕不會返國。當歐洲留學門戶逐漸開啟後，又高喊著留歐好。

筆者於民國七十四年到七十五年擔任教育部委辦留學生研習會的執行秘書，為讓準備出國的留學生，出國前了解留學國家的相關文化，以及如何修課取得學位等問題，特邀留學歐、美、日回國任教的相關學者演講，做好出國前的心理準備。一年多來聽得留歐的說著歐洲好、留美的言必稱美國佳、留日的談著日本第一。

筆者後來受聘在大學任教，適逢開放陸生大量來台灣留學、讀研、短期交流等。每當課程分組討論時，都會請修課的本地學生，盡可能和境外學生分在一組切磋交流，期間促成了三對佳偶，還拍了期末作業影片「時間煮雨」，在網上瘋傳；甚而回大陸後，因來台灣交流的經驗，決定再到歐美深造打開她（他）的視野。結婚後更帶著新婚伴侶，重返啟蒙他們最懷念的學習環境台灣，做為蜜月旅行的地方。

開放留學交流，與其說是學習，不如說是留學者對當地文化思想的認同，進而擴散當地文化的傳播與超越自我的成長。一個有自信的民族所建構的文化主體性，「八風吹不動」地深植於每一個在此生活的人，自自然然地表露在每一個生活細節當中，令人如沐春風，心嚮往之。倘若能被一屁打過江的人，必然都是那「自我防衛機制過當」，缺乏自信的人。