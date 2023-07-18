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把握陸生訪台 營造對話空間

聯合報／ 宋磊／博士生（台中市）
馬英九基金會邀請陸生交流團15日正式展開參訪行程，大陸媒體與學者認為，陸生來台交流是為緊繃台海送入一縷清風。圖為陸生團15日赴新竹台積電參訪時合影。（記者巫鴻瑋／攝影）
馬英九基金會邀請陸生交流團15日正式展開參訪行程，大陸媒體與學者認為，陸生來台交流是為緊繃台海送入一縷清風。圖為陸生團15日赴新竹台積電參訪時合影。（記者巫鴻瑋／攝影）

二○一六蔡政府上任後，不承認九二共識，兩岸關係隨即冰凍。

今年年初，總統蔡英文表示兩岸必須溝通與交流，表面上蔡政府希望兩岸可以恢復交流，但具體作為不但流於空洞，更因不願承認九二共識而讓雙方毫無交集；所幸在台灣依舊有「知陸派」與擁抱和平的聲音，願意為兩岸關係努力。

三月底四月初，馬前總統以祭祖、交流的名義帶領一群年輕朋友前往大陸參訪，過程中雙方氣氛融洽，陸方不但給予高規格款待，雙方亦透過真實的互動拉近彼此距離，這不但是兩岸關係春暖花開的機會，更是台灣與大陸真誠交流的表現。

在馬英九基金會邀請下，台灣官員最後點頭放行陸生一行卅餘人訪台；這是疫情過後大陸首個「訪台團」，不但具有指標意義，更能為兩岸注入一股活水暖流，台灣社會更應珍惜得來不易的交流機會。

年輕人是未來兩岸關係的發展主力，也是維繫兩岸和平的關鍵。筆者在學期間與陸生交流，印象中雙方毫無代溝與芥蒂，像朋友般真誠互動，這才是最為真實的兩岸關係，絕非表面上意識形態所衍生出的仇恨之爭。

台灣與大陸雖然有意識形態的差異，但這不是拒絕與中國大陸交流的藉口。兩岸畢竟同為中華文化的繼承者，同時也是炎黃子孫的後代；當台灣拒絕對話與交流，不但不利於雙方關係的延續，更會讓台灣陷入兵凶戰危的險境。

當美中兩強願意交流對話時，兩岸沒有忽略交流的理由；此刻的台灣更應把握陸生訪台的契機，營造出未來與中國大陸對話與合作的空間。畢竟兵戎相見非兩岸之福，和平交流才是台灣必須正視的課題。

兩岸關係 陸生

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