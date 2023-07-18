柯無資源 更有合作壓力

總統大選已剩下不到六個月，隨著坊間不斷推出的民調，先不論準確與否，都顯示超過六成左右的民眾不支持民進黨繼續執政。柯文哲民調在非綠陣營保持領先狀態，為確保選戰在最後階段能發生棄保效應、順利取得總統大位，執政後不受到立法院及國民黨掌握的各縣市政府扞格，柯文哲始終將「聯合政府」掛在嘴邊，但無論在動機和可行性，都值得商榷。

我國中央政府屬於總統制。在獲勝總統「一人全拿」的情況下，即使柯文哲有可能在勝選後，邀請非民眾黨的專家人士擔任閣揆及部會首長，但在過往行政院長常常充當總統擋箭牌的情況之下，這樣的「聯合內閣」只能說是形式上的聯合政府，無法像內閣制國家，「行政與立法合一」的多黨聯盟成員（部長必須具有國會議員身分），能夠運用「不信任投票」，讓不守承諾的「盟主」下台；首相也可以運用解散國會，重新改選的權力，鞏固及重組多黨聯盟，確保聯合政府運作穩定。

柯文哲在八年市長任期屆滿之際，赴議會接受市政總質詢時，民進黨市議員林世宗就曾指出，柯市府八年任內就有一一二位正副首長離職，宛如柯文哲的「免洗筷」。柯文哲則辯稱，政務官不可能不換，「我這一任換的人沒有比前任多」。

也許柯文哲也意識到上述狀況，因此最近在論述聯合政府主張時，提出了「由國會最大黨推薦閣揆」的具體作法。以此類推，若柯文哲當選總統，不外乎下列三種情況：

第一，若是民眾黨成為立法院最大黨，行政與立法合一，白色力量全面執政，台灣政治將步入另一個全新時代，但目前民眾黨連區域立委都提不滿，這種情況不可能發生。第二，國民黨輸了總統大選，但取得國會多數，柯文哲實現諾言尊重國民黨的推薦，甚至任命國民黨籍行政院長，但難保不會發生陳水扁執政初期標榜作「全民總統」，任命唐飛作行政院長，最後卻因核四停建問題，不歡而散告終。第三，民進黨雖輸了總統大選，但國會仍掌握最多席次，成為在野第一大黨，台灣將進入藍白綠，中央與地方，全方位的「分裂政府」狀態，相信是大多數民眾所不樂見。

日前金小刀曾表示，「柯侯配百分之一百不會出現，侯柯配的主張對柯市長不禮貌」。國民黨陣營也醞釀在全代會時就提出自己的副手人選，預示在現在「盟內初選」階段，侯柯還是兄弟爬山，各自努力；但明顯柯陣營有更輸不起的壓力。雖然同背分裂非綠陣營的罵名，由於國民黨掌握三分之二縣市長席位，「百足之蟲，死而不僵」，仍有東山再起的機會與本錢，民眾黨則有可能面臨泡沫化的危險；顯然沒有執政資源的政黨一方，較有洽談合作的壓力和需求。