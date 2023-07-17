美化日治 醜化國府 國中歷史的謬誤

自一○八課綱實施以後，各家出版社的課本都必須依據課綱編寫，此舉對於學生的基本學力固然起了加強的作用，但如果仔細檢視各版本的內容，會發現其中存在著相當多的問題。

以國中歷史課本為例，七年級歷史談到日治時代以及國民政府時代，就歷史學的觀點，當然會分別敘述政治措施、經濟與社會等層面。但仔細分析其內容，會發現課本對於日治時期的敘述多以正面詞彙為主，例如亞洲第一水力發電廠、懷念、安撫、開放、興建等動詞；但是在國民政府時期，卻是負面敘述多於正面的敘述，例如濫墾、濫建、貪汙、濫權等。這樣的描寫方式，對於學生史觀的建立有不利的影響。

以語言政策為例，日治時代在皇民化運動時期推動說日語，國民政府時期也推動國語政策；若以外來殖民者的史觀，兩者同屬外來語言的推動，但是教科書在皇民化運動時期的描述是「強化認同感與愛國心」，而在國民政府時期的敘述，卻指出「造成各族群的語言逐漸消失，原住民喪失了對自身的認同」。類似的政策，卻有著不同的描寫方式，這應該是目前歷史課本最應修正的部分。

且現行的歷史課本仍有許多錯誤之處，例如某版本提到五十年代「家庭即工廠」，但此政策事實上是在民國六十年代才開始推動。另外如二二八事件國民政府派軍隊在台灣登陸，圖片說明也有錯字，第廿一師「一部」誤植為「一步」，這些都是很明顯的錯誤，但是課本卻始終未能修正。

我們應該了解，學習歷史的目的並不只是史實的背誦，而是在於史觀的培養；如果我們的歷史課本只是美化日治時期，卻醜化國民政府時期，那麼學生自然會在潛意識中養成親日仇中，甚至反對當時的國民政府，這也是許多社會學者提到的文化霸權以及意識形態滲入教科書，對於學習者將產生不利的影響。

未來在教科書的編寫上，實應秉持著公正的態度，讓史實能客觀的呈現，然後才是第一線教師藉由批判教學讓學生分析其來龍去脈，以及對台灣的影響，而不只是隨著執政者的喜好而曲解史實。