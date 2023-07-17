三育出問題 良善文化崩壞

近日的「白飯之亂」（或許稱「負評之亂」更為恰當），小小事件卻鬧得沸沸揚揚。學生滿腹委屈，店家有說不出之苦；網路批判、霸凌聲更助長彼此的怒氣，最後店家只好以「關門大吉」結束紛擾。學生及居民此後少了一個果腹之處，店家也只得「面壁思過」；兩敗俱傷之餘，這社會一角的鬧劇卻值得吾人省思，國家的「三育」（家庭教育、學校教育及社會教育）的確出了問題，導致「良善文化」逐漸被侵蝕殆盡。

綜觀今日家庭教育，因少子化而衍生出恃寵而驕的孩童；輔以網路氾濫，任其自由隨性發展，個人或自我主義逐漸膨脹到不知極限。其次，學校教育也早已失焦，自教師節放假取消後，「尊師重道」已淪為八股；更甚者，學生還被賦予「評鑑教師」的特權；為了「明哲保身」或「更上層樓」，教師也只能讓學生寵上加寵。進入社會後的青年，受到政治、網路、媒體的影響更大；從任性的政客教導人民「只要我喜歡，有什麼不可以」，甚至「可以拍桌」、「嗆聲」來表達不滿；稍有不悅，即以負評洩憤。

記得在法國求學之初，遇到法國店家（麵包店、鞋店、雜貨店等）因我對當地文化生疏、表達不夠明確，就直接擺臉色，呼叫列隊的「下一位」；經過多次教訓才明白，法國文化不是「顧客至上」、「以客為尊」，而是「客隨主便」。

相信這些年輕人若能在「店家也有人權」的國度裡稍有體驗，此事件必然不會發生。

在酷暑中工作整天的店家，若非為了養家活口，何須自苦？而學生少吃一碗飯，就當捐贈給地球饑民的一口糧，日行一善，何樂不為？在過去沒網路的時代，找不到「負評」的工具，長者不都是教導我們要「退一步海闊天空」、「忍一時之氣，免百日之憂」？

眾人相互尊重、將心比心、設身處地為他人著想，才能形成「良善文化」，造就台灣真正「美麗的風景」。