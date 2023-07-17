非綠四分五裂 真能下架民進黨？

昨天凱道聚集數萬群眾頂著烈日高喊「公平正義救台灣」，足見民氣可用。但眼前非綠陣營四分五裂，明年一月總統大選最終結果，真能如人民所願將民進黨下架嗎？

像泛藍各路人馬及其支持者，如果一直不忘過去恩怨，或只看眼前落後民調便自亂陣腳，那麼很可能會「自證預言」，弄得一敗塗地。只是長久以來，國民黨表現再差，也是「病死的駱駝比馬大」，正如它依然穩居「地方第一大黨」，基層實力、組織動能都十分可觀。因此，只要不氣餒、齊心努力，相信藍營後勢仍然大有可為。

至於其他愈來愈多厭惡藍綠所以才喜歡柯文哲的選民，可曾想過他之前「正常選舉不會贏，所以愈亂愈好」，或者「我不會贏但可以決定誰輸」的論調，也是基於上述「實力原則」？而柯Ｐ近來一直高喊組「聯合政府」，甚至說「由國會最大黨推薦閣揆」，更證明此難題任誰都無法迴避。只是柯文哲當上總統，若行政大權仍落入綠營手中，將陷於「不清不楚、沒完沒了」的窘境，莫怪許多人會怒批「那選你幹嘛？」

當然，最終鷸蚌相爭由賴清德坐收漁利，不僅台灣不公不義問題無解，在中美對抗舉世動盪的變局裡，兩岸更會充滿無法預測的風險。只是如此困境，會否一再成了綠營「出口轉內銷」，以外部危機化解自身腐敗與無能？

若無滿腔熱血，誰願頂著酷暑在街頭站上幾小時？除民氣可用，藍、白陣營可有必勝的策略？「審度時宜，慮定而動」，為自己，更為了台灣，創造一加一大於二的合作空間，恐怕才是當務之急吧！