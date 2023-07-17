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性平修法 應考量被害者角度

聯合報／ 王品／台北大學社會工作學系副教授（新北市）

台灣版的#MeToo事件從今年五月底開始引爆，二個月來，各職場無不陷入風暴，引起社會對性平三法修法的共識。目前有立委范雲與行政院版本，但筆者發現，各草案版本似乎皆未從被害者角度思考與設計，也並未針對過去案例之盲點做修正，仍有諸多漏洞與不便。

性騷擾被害人的報案意願，通常取決於程序的保護性、方便性與正義落實的可能性，故制度設計時不可不慎。唯有被害人報案意願提高，才能杜絕社會上的僥倖心態，根本翻轉性別文化。

以下舉幾個實際情境來說明：

一、報案與調查的時間應予脫鉤—被害人申請調查的時間自主性。若一位大學生修課期間被授課老師性騷擾，她向校安中心報案，但要求學校暫勿調查，希望等到老師把成績送給教務處後，學校才啟動調查。請問：

１若不依照學生意思，誰能保證學生成績不受影響？

２若要照辦，請問學校有權這樣辦理嗎？會不會被控吃案？（類似案例，即懲戒法院前院長性騷擾女性部屬案）

３若要照辦，學校請「性別平等委員會」延後調查，請問該調查報告是否仍符合法定時效，具有司法上的效力？（即法律上所謂「時效中斷」的效力）

４若要照辦，則學校應有制度性的啟動調查提醒機制，且性平會必須確實能夠配合在寒暑假期間啟動運作。

二、被害人的隱私保護、性平委員的保密義務—建構安全的申訴環境。目前各校「性平會」組織辦法並未陳明相關人員保密義務違反時之責任。

三、性平三法管轄權競合之處理：當性騷擾行為人為「實習生」時，學校與職場處置應連動，而非只由學校端處理，且應以減少被害人重複申訴與陳述之困擾為原則。又當性騷擾行為人為「他校生」時，建議比照「犯罪被害人權益保障法」，讓被害人可聲請案件進度查詢或通知服務。

四、當性騷擾行為人與被害人修同一門課—如何降低雙方接觸、二次創傷的機會。若被害人覺得，每周上課須與行為人見面，感到身心嚴重不適，學校應如何保障被害人與行為人雙方的受教權，需要妥適處理。同理，當「實習生」申訴性騷擾時，學校與職場也應適當調整行為人的職務。若行為人之職務（含正職與工讀）可接觸到學生個資，應暫時中止該職務。

五、當行為人為「應屆畢業生」的情況—應落實追究行政責任之實益。校園性騷擾的懲處類型為申誡或記過，且學校應命行為人接受心理輔導，並得命其向被害人道歉或／與接受八小時性平教育課程等。法定之調查及處分時程可能長達七個月，但目前並無「扣留畢業證書至懲處執行完畢」之配套，故懲處難以落實。

以上議題雖多屬程序或執行面性質，但皆為性平實務關卡，凸顯現行法律缺漏之處。建議此波修法能一併納入上述建議，以臻完善。性平問題若能在立法層級就細膩設想與明確解決，既可增強被害人對法律保護的信心，也避免第一線執行人員無所適從，誠可謂功德無量。

性騷擾 職場 性平三法

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