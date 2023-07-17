科技．人文聯合講座／白飯之亂

最近白飯之亂，學生抗議熱炒店準備的免費白飯不夠，鬧得沸沸揚揚。我不想評論兩造是非，而是想表達另一觀點。我不贊成「吃到飽」的營業方式，因為往往會引導客人「吃過飽」。我研究智慧農業，以獨創設計的物聯網平台AgriTalk，持續耕種超過八年，感受到農作物的成長不易。當我由泥土中挖出第一顆無毒薑黃時，心中喜悅感恩，更希望大家能珍惜食材。

白飯之亂事件讓我想起秘魯喀喀湖當地居民珍惜硬硬的「可以吃的石頭」，它叫丘紐（Chuno），其實是可以放十年的馬鈴薯凍乾，並不易下嚥。這是被認為低賤的食物。事實上，影響人類歷史的是那些便宜且易於種植成本低廉的農作物。如果世人輕視這些農作物，將會對國家的基礎造成不穩定的後果。其中最著名的例子就是馬鈴薯。

在法國大革命中，許多人頭落地，主流歷史學家普遍認為這是因為思想家盧梭（Jean-Jacques Rousseau; 1712-1778）等人對人民主權和民主政治哲學的論述，挑戰了法國皇室的統治。據說盧梭喊出口號「吃富豪」（Eat the rich）：「當我們食物短缺，我們的櫥櫃空空如也時，法國貴族將成為我們的盛宴，是我們被迫消費的輕浮之物。」或許這是路易十六漠視馬鈴薯的後果。

傳說中，歐洲人無意間從南美洲帶回了馬鈴薯，但當時的人們並不看好這個低賤作物。按理說，人們應該食用長在地面上的莖葉或果實，然而，馬鈴薯卻是一個埋在地底的塊莖，因此人們視其為受到智利巫毒詛咒的曼陀羅植物。法國化學家帕蒙提耶（Antoine-Augustin Parmentier; 1737-1813）發現馬鈴薯是一種營養豐富、耐飢且容易種植的根莖植物。當他得知法國政府正在尋找緊急糧食時，他積極推薦馬鈴薯。

然而，路易十六只知道吃麵包，對馬鈴薯不屑一顧，甚至稱之為「毒曼陀羅」。於是，在一七八八年的春天，法國發生了百年來最大的饑荒，賤民們沒有麵包可吃，只好高呼盧梭的「自由」口號，攻占了巴士底監獄，砍下了路易十六的頭顱，以洩恨方式緩解空腹之飢餓。大革命爆發四年後，法國人終於意識到馬鈴薯的價值，並開始大量種植。而馬鈴薯也不負眾望，幫助歐洲度過了幾次大饑荒。

法國大革命的「麵包之亂」導致對低廉作物的重視，也對人類的歷史產生深遠的影響。台灣的「白飯之亂」是否也能對民眾的飲食習慣造成正面的影響？台灣糧食並不充裕，希望大家能珍惜食材。我也希望能以智慧農業技術幫助農民，有更好收入。

（作者為前科技部代理部長）