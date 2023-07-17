兩岸青年交流 台不要這麼沒自信

馬英九基金會邀請之陸生交流團終於在十六日抵台，政府先前對馬英九基金會申請案多方阻撓，所幸最後成行。

蔡政府執政七年以來，開放陸生來台就學政策已停擺多時，陸生在台就學人數快速減少，目前約剩下三千四百名左右，若再不恢復到過去馬政府開放陸生來台就學之榮景，恐怕兩岸關係將要走入冰河時期。

過去筆者在台北大學的課堂上，一個班裡的陸生交換生至少二至三人，對他們的印象是很認真、好問，且喜歡討論課程裡的細節問題，代表他們到了相對開放的環境求學，不像在大陸大學求學時，因為老師權威性高，不敢挑戰老師課堂觀點，因此他們真的很享受台灣的民主自由。

蔡政府因為在兩岸關係上無法與中共取得共識，竟然將陸生、陸客推回大陸，讓他們感受不到台灣的好與價值，甚至將責任完全歸咎中共，替自己找台階下，這點是蔡政府兩岸政策最大敗筆所在，未來尋求大位者必須改變。

近年來中共已將兩岸青年交流轉回到大陸主場，因此展現出更多統戰與紅色意識形態的味道，兩岸青年交流失去平衡與對等。如果回到馬政府當時的兩岸關係，兩岸青年交流對等且交流熱絡，尤其陸生回到大陸口口推銷的，都是台灣的「人情味」，因此對台灣印象特別好。如此他們回去大陸後，對台灣的看法自然會改觀，加上認識台灣這邊的同學與老師，更能真實知道台灣社會的真面目似乎與中共官媒渲染的台灣是有所不同的。

筆者以為，恢復兩岸青年交流係未來兩岸正常交流之試金石，任何一位角逐總統大位的人，都必須將兩岸青年交流、陸客來台觀光放在兩岸政策的核心位置，因為讓陸人親自來台灣體會，與聽中共官媒的說法自然有別，這樣反而可以化解兩岸緊張氣氛；故期盼國民黨在總統大選兩岸關係政見方面，將如何強化兩岸青年對等交流視為最優先選項。

兩岸青年雖各持不同的意識形態，且台青實際赴陸人數近年來已有明顯減少跡象，但陸青有很多沒到過台灣，因此對台灣的憧憬仍有很大的想像空間。我們不要對自己這麼沒有自信，該開放就該開放，甚至不應用政治角度，將他們都視為「有問題的」，這豈是我們民主自由國家的待客之道呢？