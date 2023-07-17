台灣在南美洲唯一邦交國巴拉圭總統當選人潘尼亞，在上任前特別訪問我國，以實際行動挺台灣，並表示他就是挺台派，破解外界對台巴邦交的疑慮，強調台巴在經貿上合作的重要性。但他在離台記者會上仍表示，在保持台巴邦交的同時，願與中國建交，亦即，走兩岸雙重承認的外交路線。潘尼亞的臨去發言留下極大的想像空間。

首先，潘尼亞此行參訪我國電動車產業，希望成為我國第一座整廠輸出電動巴士廠到友邦的先例，同時導入車隊管理系統。事實上，二○一九年我國軟體系統和電動巴士業者就開始拓展在巴國的市場，也成為現在台巴投資合作重點之一。

對於外界質疑巴國電力供應的問題是多慮了。巴國與巴西共同經營的伊泰普水力發電廠，是全世界第二大的水力發電廠，所以供應不是問題且廉價，但是因巴國設備問題使得電壓不穩成為一大隱憂。

此外，巴國電力局本月開始對未繳電費的用戶實施斷電，公家與民間用戶總計欠費兩億八千萬美元，加上雙巴兩國將重啟談判電廠管理及電力分配問題，是否會影響巴國的電力政策，尚待後續觀察。

潘尼亞承認農牧業及工商界是他必須說服的對象，前者期望能將牛肉及大豆產品銷往中國，後者欲藉由中國的市場提升技術與品質，為進軍南方共同市場和準備未來能嫁接一帶一路。潘尼亞的擔憂也為台巴邦交埋下變數。

其次，我國絕對歡迎雙重承認，如此一來，台灣就可以與全球多國建立正式的外交關係，甚至加入聯合國。然而，大陸絕對不讓雙重承認發生，因為立陶宛和宏都拉斯原都有此打算，且連歐美大國都辦不到的外交突破，中共不可能讓此破口出現在與小國的外交上，原因就是不讓兩個「中國」在國際上法治化。因此，問題又回到兩岸零和的外交上。

再者，姑且不論巴國人民對台灣和美國有極大的好感，潘尼亞未來五年將領導的是一個分裂的國家。巴國長期執政的紅黨，不但再次贏得總統大位，並拿下參眾兩院及州長過半的席位，可說是大獲全勝，照理說財經背景出身的潘尼亞可以順利執政，其實不然。這次有近四成人民放棄投票，原因在於百姓對執政黨貪瀆嚴重，組織犯罪猖獗，經濟蕭條，貧困失業的不滿，加上紅黨內部派系的分裂，使得潘尼亞執政之路堪慮。

對於年輕有為潘尼亞的當選，觀察家卻更在乎他的政治導師，前總統現任黨主席卡提斯會如何對他下指導棋。現在紅黨當選的國會議員，主要分成支持卡提斯和力挺現任總統阿布鐸，選前政界人士發現阿布鐸並未全力支持潘尼亞，其原因就在於後者是卡提斯的門徒。

卡提斯在任時原計畫修憲讓其能連任。他的問題在於涉嫌貪汙，洗錢，走私和支助什葉派真主黨。美國將他和多位巴國政要列為嚴重貪腐人士，卻不知如何處理後續。如果美國欲強力逮捕卡提斯，恐加速潘尼亞倒向北京，但如果放任巴國的貪腐，又將凸顯出美國外交的兩套標準。

雖然潘尼亞挺台，但國際局勢瞬息萬變，多位與台斷交的領袖都說過挺台灣。發展好經濟實力是我國最佳的國際出路，從潘尼亞希望台灣多投資巴國即是一例，所以台巴邦誼是經濟議題，不是外交問題。