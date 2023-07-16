工廠防災 不能只在消防總體檢打轉

高雄楠梓加工區內一家世界級壓克力板大廠日前疑因原料儲槽爆炸發生大火。工廠火災涉及交通、居民健康、經濟損失、企業名聲、空氣及水汙染等影響，也讓企業在民眾心目中留下與火災掛鉤的標籤，重擊形象。然而，企業主以為的一時疏忽，絕大多數非一朝一夕之故，實為忽略或輕視災害風險所致。

該廠位處加工出口區內部專區，消防安全設備係由經濟部加工出口區管理處所屬各分處自設之消防隊管理，非屬高雄市政府消防局消防安全檢查業務，消防局僅定期請該場所提供危險物品資料。意即，加工出口區內之企業與工廠長期以來自行進行消防安檢及審查取照作業，消防局僅於災時協助救災。

在台灣消防官方體制下，工業區工廠火災安全與應變救援作業中，縣市消防局非平時工廠安全管理單位，也非火災預防管理單位，更非第一線應變救援人員。在經濟部工業局、工業區、廠方人員自我監管、督促、防災下，若發生災害其損失理應自負，然而現實卻是「影響萬人擔」，是以無數社會成本及環境成本承擔起災害，顯然需透過公安減災／工廠安全管理之跨部會、 跨局處、跨領域合作策進。

本次事件凸顯出既存工廠公安水平無法滿足火災情境需求的問題，即使合格合法無過錯，但火災卻仍舊發生，每每使空氣汙染、減碳宣告失敗、天價經濟損失、營運持續中斷。若僅堅持合法合格即足，顯然已無法守住身而為人的基本需求：生存、生活、生命。而災後所提出的消防總體檢，可能又是加諸於消防人員安檢作業負擔，應直接揭露目前常規作業不符公安減災需求的問題，主管單位需從減災邏輯思維建構工廠安全管理體制、強化既存工廠火災安全自助／共助減災能力。

此外，尚須倡議跨越提升工業區工廠實質火災安全性能水平之減災投資作為，才能更符合聯合國減災辦公室揭露之風險控制效益，以先進國家的公安標準，守住世界級廠房留續台灣，讓台灣及海外跨國企業根留本土、投資於台灣這片土地。