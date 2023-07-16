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星期透視／兩岸和平重新開機

聯合報／ 邱坤玄
馬英九基金會邀請陸生交流團15日正式展開參訪行程，圖為陸生團15日赴新竹台積電參訪時合影。（記者巫鴻瑋／攝影）
馬英九基金會邀請陸生交流團15日正式展開參訪行程，圖為陸生團15日赴新竹台積電參訪時合影。（記者巫鴻瑋／攝影）

馬前總統履行他在三月底四月初訪問大陸所做的承諾，邀請了大陸北京、清華、武漢、湖南、復旦五所大學約卅位學生來台參訪，成為三年以來首次來台的大陸學生團體，意義非凡，因為在民進黨執政的仇中氛圍下，這幾乎是不可能的任務。

此案在五月中就開始與主管機關溝通，在前景未見樂觀情況下，馬英九基金會仍然鍥而不捨提出申請，教育部反而向計畫參訪的政大、台大、文化、東華等大學要求表示意見，並且要提出維安的相關措施。所幸這些學校都同意在對等與尊嚴的原則下，接待大陸訪問團，同時強調相關維安措施，馬英九基金會應該有充分的考量與安排，這些立場得到了輿論與民意代表的支持，終於在七月中獲得政府批准。

民進黨執政後，兩岸關係陷入僵局，加上新冠疫情的干擾，兩岸人民幾乎互不往來，只有靠視訊維持空中的接觸，加上西方媒體持續渲染台海戰爭一觸即發，台灣已經被塑造成為地球上最危險的地區。在缺乏官方管道的溝通下，民間的交流更具必要性與急迫性。誠如美國總統拜登與習近平見面時所言，雖然雙方已多次電話、視訊溝通，但是面對面的交流與溝通絕對是不可取代的。

交流與溝通並不一定能降低敵意，但是沒有交流與溝通一定會有負面作用。目前台灣人民最關注的議題還是台海是否會發生戰爭，中共是否具備攻台的能力，已經不是需要討論的議題，最重要的還是有無意願，意願有可能是主動的，也有可能是被迫的，我們需要做的就是降低中共攻台的意願，持續的交流與溝通就成為不可或缺。

最近美國與中國大陸高層互動頻繁，國務卿布林肯與財政部長葉倫相繼訪問中國大陸，布林肯更與王毅在雅加達再次會晤，白宮氣候特使柯瑞即將訪問北京。此外，中共國防部長李尚福因為仍被美國制裁，無意與美國軍方會晤，中共駐美大使謝鋒罕見地進入美國五角大廈，與美國防部印太事務助理部長瑞特納會談九十分鐘。

這些發展縱使不會改變美國與中共激烈競爭的本質與格局，但是雙方都充分理解彼此在地緣政治、安全與貿易上的競爭，有可能引起誤解與誤判的危險，因此雙方都有意願維持高層會晤與溝通，管控分歧，避免戰略意外，我國對大陸的策略也應採取相同的思維與措施。

兩岸制度與生活方式的不同，往往是雙方產生誤解的主要原因，有兩岸交往經驗的人士，都能體會彼此一個微小的言語與行動，因為雙方的認知、習慣不同，就會產生不同的解讀，做出傷害雙方關係的決定。我們有責任推動兩岸的交流，增進理解，更有責任提供年輕人一個有利於兩岸和平的交流環境，讓他們做出選擇，此次大陸學生來台參訪，邁出兩岸和平重新開機的艱難一步，希望後繼有力，累積和平紅利。（作者為政治大學東亞所名譽教授）

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